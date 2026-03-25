Autoritățile din Japonia au arestat un militar care a intrat cu forța în Ambasada Chinei la Tokio

Cazul, cel mai recent punct de fricțiune într-o dispută tot mai mare dintre Japonia și China, a ieșit la iveală marți, după ce Beijingul a protestat la Tokyo, potrivit AP.

O persoană care a pretins că este ofițer al Forțelor de Autoapărare Japoneze a escaladat zidul și a intrat cu forța în complexul ambasadei marți dimineață, a declarat Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, într-o conferință de presă la Beijing.

Poliția din Tokyo a declarat miercuri pentru Associated Press că a arestat un membru în vârstă de 23 de ani al Forțelor Terestre de Autoapărare, sau al armatei japoneze, în legătură cu presupusa intrare ilegală în ambasada Chinei, marți.

Autoritățile au confirmat că suspectul este un soldat cu baza în tabăra Ebino, în prefectura Miyazaki, sud-vestul Japoniei, și că oficialii „cooperează pe deplin” cu poliția.

I-a reproșat ambasadorului poziția intransigentă a Chinei față de Japonia

Suspectul a forțat intrarea în ambasadă pentru a-i spune ambasadorului chinez să înceteze poziția intransigentă a Chinei față de Japonia și a amenințat că se va sinucide cu cuțitul pe care îl avea asupra sa dacă cererea sa va fi respinsă, au declarat reprezentanți ai poliției, citați de presa japoneză.

Tensiunile dintre cele două națiuni asiatice au escaladat în ultimele luni după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat în noiembrie că o acțiune militară chineză împotriva Taiwanului ar putea constitui „o situație care amenință supraviețuirea” Japoniei, necesitând utilizarea forței. Beijingul, care consideră insula autonomă ca parte a teritoriului său, a intensificat ulterior represaliile diplomatice și comerciale împotriva Japoniei.

Televiziunea publică japoneză NHK a declarat că suspectul a fost reținut la fața locului și predat poliției din Tokyo pentru investigații suplimentare și că nimeni nu a fost rănit.