JD Vance prezintă noua lege a lui Trump ca o „reducere a impozitelor familiilor muncitoare” în Georgia

Acesta este un preview al mesajului de la jumătatea mandatului pe care republicanii se aşteaptă să îl promoveze în campania electorală de anul viitor.

În cea de-a treia călătorie pentru promovarea reducerilor fiscale şi a proiectului de lege privind cheltuielile propuse de Trump, Vance a menţionat prelungirea reducerilor fiscale, precum şi scutirile fiscale pentru ore suplimentare şi bacşişuri, despre care a spus că „te recompensează în loc să te pedepsească pentru că munceşti din greu”.

„Dacă munceşti din greu, guvernul ar trebui să te lase în pace”, a declarat Vance în timpul vizitei sale la Alta Refrigeration, o fabrică de echipamente frigorifice industriale din Peachtree City, în zona metropolitană Atlanta.

La mai puţin de 20 de mile nord-est, senatorul democrat Jon Ossoff a vorbit şi el despre legea fiscală, dar a subliniat prevederile care reduc Medicaid şi cupoanele alimentare cu 1,2 trilioane de dolari. El a făcut referire la rapoartele din această săptămână ale Evans Memorial Hospital, un spital rural din Claxton, Georgia, unde directorul general al instituţiei acuză legea pentru un deficit de 3,3 milioane de dolari în bugetul spitalului. Bill Lee, preşedintele şi directorul general al spitalului, a declarat reporterilor că ar putea fi necesară reducerea unităţii de terapie intensivă.

„Să fiu foarte sincer, cred că este jenant pentru vicepreşedinte să vină în Georgia pentru a promova o politică care deja produce prejudicii”, a declarat Ossoff în Jonesboro, la Camera de Comerţ din Clayton.

Vizitele reflectă modul în care atât republicanii, cât şi democraţii încearcă să profite de legea semnată de preşedinte înainte de alegerile din 2026, când vor fi alese Camera Reprezentanţilor, Senatul şi guvernatorii statelor americane. Alegerile vor oferi alegătorilor din toată ţara una dintre primele ocazii de a-şi exprima opinia cu privire la al doilea mandat al lui Trump.

În Peachtree City, Vance a descris reducerile la Medicaid ca fiind o măsură menită să garanteze că persoanele aflate ilegal în Statele Unite nu beneficiază de ajutoare destinate persoanelor cu venituri mici.

„Nu este vorba de a exclude oamenii din sistemul de sănătate”, a spus Vance. „Este vorba de a-i alunga pe străinii ilegali din această ţară, astfel încât să putem păstra sistemul de sănătate pentru familiile americane.”

Vance a fost însoţit de doi membri ai Congresului, Buddy Carter şi Mike Collins, şi de fostul antrenor de fotbal american universitar Derek Dooley, toţi candidaţi în cursa republicană pentru a-l înfrunta pe Ossoff anul viitor.

La fabrica Alta Refrigeration, Vance a stat într-un depozit în faţa unui steag american mare şi a două bannere pe care scria „Locuri de muncă! Locuri de muncă! Locuri de muncă!”

În timp ce se adresa câtorva sute de oameni, vicepreşedintele a mai spus că este mândru că miercuri a mers în Districtul Columbia împreună cu secretarul apărării Pete Hegseth pentru a vizita trupele Gărzii Naţionale pe care Trump le-a dislocat în oraş în cadrul unei acţiuni de reprimare a încălcărilor legii.

„Trebuie să recucerim străzile Americii pentru poporul american”, a declarat Vance.

El a fost întrebat dacă administraţia intenţionează să trimită trupe şi în Atlanta. Vance nu a răspuns direct, dar a spus că administraţia republicană s-a concentrat asupra situaţiei din capitala ţării.

„Sperăm că oamenii vor vedea ce facem în Washington, D.C. şi vor urma exemplul nostru în toată ţara”, a spus el.

Luna trecută, Vance a promovat noua lege şi în cadrul unor vizite în zone din Ohio şi Pennsylvania, unde se aşteaptă ca anul viitor să aibă loc alegeri competitive pentru Camera Reprezentanţilor SUA.

În timp ce Georgia va găzdui alegeri competitive pentru Senatul SUA în 2026, districtul congresional în care Vance s-a oprit joi este puternic republican.

Acesta este reprezentat în Congres de republicanul Brian Jack, un fost consilier al lui Trump care a ocupat funcţia de director politic în primul mandat al preşedintelui.

Înainte de oprirea sa în Peachtree City, Vance a participat la o reuniune cu uşile închise a membrilor Comitetului Naţional Republican (RNC) în Atlanta. Vance este copreşedinte al RNC şi a condus eforturile de strângere de fonduri pentru partid.