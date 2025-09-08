Jeff Bezos, în 1999: „Vreau ca angajații mei să se trezească îngroziți în fiecare dimineață, cu cearșafurile ude de transpirație”

În 1999, când Amazon era încă o librărie digitală cu ambiții de creștere în sectorul în plină dezvoltare al comerțului electronic, Jeff Bezos a acordat un interviu pentru CNET în care a definit filosofia ce avea să traseze direcția companiei. Întrebat cum își motiva angajații, directorul general de atunci a răspuns cu o frază care avea să devină celebră: „Vreau ca angajații mei să se trezească îngroziți în fiecare dimineață, cu cearșafurile ude de transpirație”, notează La Vanguardia.

„Obsesia pentru client”, principiul de bază al Amazon

Declarația făcea parte din ceea ce Bezos a numit „obsesia pentru client”, un principiu care plasa consumatorii în centrul tuturor deciziilor strategice. „Concurenții sunt temporari, clienții noștri sunt cei care ne trimit bani”, a spus el în același interviu. Această idee a devenit fundamentul culturii Amazon și axa operațiunilor sale în următoarele două decenii.

Aplicarea practică a acestei filozofii a fost descrisă de publicații precum The Guardian drept un mediu de lucru „confruntațional”, cu ședințe în care se aștepta de la angajați un nivel de pregătire exhaustiv și o disponibilitate permanentă de a fi chestionați.

Potrivit mărturiilor din acea vreme, Bezos putea respinge propuneri cu întrebări directe de tipul „ești leneș sau incompetent?”, o formă de presiune pe care mulți foști angajați au interpretat-o drept un filtru deliberat pentru menținerea unor standarde ridicate de exigență.

De la librărie online la gigant global

Impactul acestei culturi asupra rezultatelor de business este incontestabil. Sub conducerea lui Bezos, Amazon a trecut de la vânzarea de cărți pe internet la transformarea într-un conglomerat care include astăzi servicii de abonament precum Prime, un sistem logistic global și Amazon Web Services (AWS), lider în servicii de cloud computing. În 2025, compania depășește 2.200 de miliarde de dolari capitalizare bursieră, situându-se ca a patra cea mai valoroasă firmă din lume.

Critici și controverse legate de cultura Amazon

Criticile, totuși, au însoțit acest model de ani de zile. Un reportaj al The New York Times din 2015 a adunat experiențele unor angajați care vorbeau despre zile de muncă interminabile, competitivitate internă și un consum emoțional constant. Alți foști angajați intervievați de Business Insider au descris cultura de muncă de la Amazon drept un „test brutal” pe care îl puteau trece doar cei care se adaptau unei presiuni continue.

Cazul Amazon rămâne subiect de dezbatere în lumea afacerilor. Ceea ce este sigur, fie în bine, fie în rău, este că a funcționat. Dar oare se aplică și acum, când compania este una dintre cele mai importante din istorie?