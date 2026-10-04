Jumătate dintre alegătorii britanici, în favoarea reîntoarcerii la UE

Sondajul realizat de Grupul Messina (TMG) a constatat că renegocierea relației Regatului Unit cu UE ar putea crește cota de vot a Partidului Laburist cu până la șapte puncte procentuale, dacă prim-ministrul ar oferi un nou referendum în cadrul căruia ar face campanie pentru reintegrarea în blocul comunitar, potrivit The Guardian.

Aproape o treime dintre alegători au spus că ar fi nevoie mai întâi de un referendum cu vot pozitiv, în timp ce mai mult de unul din șase au considerat că un mandat pentru alegerile generale ar fi suficient, iar aceeași proporție a considerat că parlamentul ar putea lua decizia.

Constatările generale vor consolida argumentele celor din Downing Street care vor să promită la următoarele alegeri că laburiștii vor negocia cel puțin reintegrarea în UE, lucru pe care prim-ministrul a spus că dorește să-l vadă „în timpul vieții sale”.

Burnham a folosit primul său discurs la conferința laburistă în calitate de lider, marți, pentru a anunța o revizuire a opțiunilor pentru viitoarea relație a Marii Britanii cu Europa și a adăugat ulterior că acestea ar trebui să includă reconfigurarea completă a acestora.

Riscuri politice

Cu toate acestea, există îngrijorări în rândul unor parlamentari laburiști, în special al celor din circumscripții care au votat pentru Brexit , că testarea chiar și a sprijinului public pentru această mișcare ar fi plină de riscuri politice și ar putea stimula reforma.

Două treimi dintre miniștrii cabinetului, inclusiv Burnham însuși, prim-secretarul său, Louise Haigh, cancelarul John Healey și secretarul de externe Ed Miliband, reprezintă zone care au susținut Brexitul și au declarat anterior că vor respecta votul din 2016. Cu toate acestea, opinia publică s-a schimbat.

Înainte de discursul lui Burnham, mai mulți miniștri avertizaseră public împotriva acestei măsuri. Lucy Powell, lidera adjunctă a Partidului Laburist, a declarat că, deși relația dintre apărare și securitate ar putea fi mai bună, depășirea planurilor de resetare a UE moștenite de la Keir Starmer „nu este nici posibilă, nici de dorit”.