Katie Zacharia e noul purtător de cuvânt al Casei Albe | Despre ea, Trump spune că e „loială” și „are un trecut fără pată de susținere MAGA”

Zacharia o va înlocui pe Karoline Leavitt, care a părăsit funcția la sfârșitul lunii august, și va fi a șasea persoană care ocupă acest post în cele două mandate prezidențiale ale lui Trump.

Trump a făcut anunțul vineri, într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, în care a lăudat loialitatea lui Zacharia și sprijinul său pentru mișcarea politică MAGA („Make America Great Again”).

Președintele a descris-o drept „loială” și „o susținătoare și membră devotată a MAGA”, cu un istoric fără pată de susținere a sa.

„Sunt convins că Katie va obține rezultate importante pentru țara noastră în calitate de următoare purtătoare de cuvânt a Casei Albe”, a scris Trump pe Truth Social.

El a adăugat că Zacharia se bucură de respectul presei, al americanilor și al administrației sale și că va colabora foarte bine cu aceștia și nu a uitat să menționeze implicarea acesteia în campaniile sale electorale, în special în statele considerate decisive pentru rezultatul alegerilor.

Cine este Katie Zacharia

Katie Zacharia lucrează în prezent ca responsabilă de comunicare pentru Trump Media & Technology Group, compania care deține platforma Truth Social.

Ea este avocată și comentatoare politică, cunoscută pentru aparițiile sale în emisiuni ale unor posturi precum Fox News și Newsmax, unde a susținut în repetate rânduri pozițiile administrației Trump.

Zacharia a lucrat și în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), unde a ocupat o funcție de comunicare și a fost purtătoare de cuvânt.

Are un stagiu la Comitetul Național Republican

Activitatea sa în instituție a fost însă de scurtă durată: ea a părăsit postul în primăvara anului 2026, după aproximativ șase săptămâni.

Înainte de a ajunge în echipa de comunicare a companiei lui Trump, Zacharia a fost implicată în politica republicană și a lucrat în organizații conservatoare.

Ea a efectuat inclusiv un stagiu la Comitetul Național Republican în 2006, în timpul administrației George W. Bush.

Numirea sa o aduce în centrul comunicării administrației americane, într-un moment în care Casa Albă se confruntă cu dispute privind politica externă, imigrația și relația cu presa.

Karoline Leavitt a părăsit funcția în august

Katie Zacharia o va înlocui pe Karoline Leavitt, care a renunțat la funcția de purtătoare de cuvânt la sfârșitul lunii august, după nașterea celui de-al doilea copil. Postul a rămas vacant de atunci.

Leavitt, una dintre cele mai vizibile susținătoare ale lui Trump în spațiul public, ar urma să colaboreze cu Fox News, potrivit relatărilor din presa americană.

În timpul mandatului său, ea a susținut frecvent politicile președintelui și a avut confruntări cu jurnaliștii în briefingurile de la Casa Albă. Zacharia vine, la rândul său, din zona comentariului politic conservator și a comunicării în sprijinul administrației.