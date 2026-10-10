Trump e furibund că nu a primit Nobelul pentru pace | „Nu vom uita, Norvegia”

„Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine în calitate de președinte, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Este o pată de neșters asupra Norvegiei și asupra celor care au luat această decizie rușinoasă și jenantă”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a continuat atacurile la adresa comitetului Nobel, pe care l-a acuzat că a discreditat definitiv premiul printr-o decizie luată de persoane pe care le-a descris drept „ideologi radicali”, ostili democrației și civilizației, notează The Guardian.

„Nu vom uita, Norvegia, că nu ne-ați acordat acest premiu”, a afirmat Trump.

Trump susține că va încheia rapid războaiele din Iran și Ucraina

În timpul discursului, președintele american a enumerat mai multe conflicte despre care susține că le-a soluționat sau că a contribuit la încheierea lor. Unele dintre disputele menționate nu au fost războaie propriu-zise, iar altele nu sunt încă rezolvate.

Trump a afirmat că urmează să pună capăt rapid conflictelor din Iran și dintre Rusia și Ucraina.

„Iranul va fi rezolvat foarte repede, într-un fel sau altul: fie ne dau tot ce vrem, fie nu vor mai exista”, a spus președintele american, fără să ofere detalii despre ce ar presupune concret aceste condiții.

El a mai spus că a împiedicat Iranul să obțină o armă nucleară și că a salvat mai multe vieți decât oricine în istorie.

Afirmațiile sale privind programul nuclear iranian trebuie privite în contextul evaluărilor serviciilor de informații americane.

Un raport neclasificat din 2025 al comunității de informații a SUA arăta că Iranul își suspendase în 2003 programul de dezvoltare a armelor nucleare.

Cine a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2026

Premiul Nobel pentru Pace din 2026 a fost acordat juristei sud-africane Navi Pillay, fost Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, pentru contribuția sa la promovarea păcii și a dreptului internațional.

Comitetul Nobel a evidențiat activitatea sa îndelungată în domeniul drepturilor omului și al tragerii la răspundere pentru crime de război, crime împotriva umanității și genocid.

Pillay a condus comisia de anchetă a ONU care a concluzionat că Israelul a comis genocid în Gaza, o concluzie contestată de Israel.

Pillay – „o anonimă”

Trump a minimalizat meritele laureatei și a descris-o drept o persoană despre care, susține el, puțini oameni au auzit.

El a criticat și faptul că premiul a fost acordat unei persoane pe care a caracterizat-o drept liberală și apropiată de ONU.

Alegerea laureatei a fost anunțată vineri, 9 octombrie, de Comitetul Nobel norvegian.