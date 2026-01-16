Prima pagină » Știri externe » Kiev închide școlile până în februarie, după atacurile rusești asupra rețelei energetice

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat vineri că școlile din capitala ucraineană vor fi închise până pe 1 februarie.
Andreea Tobias
16 ian. 2026, 18:32, Știri externe

Decizia vine în plină criză cauzată de recentele bombardamente rusești care au dus la întreruperi masive ale încălzirii și alimentării cu energie electrică, potrivit AFP.

Administrația municipală a anunțat că va introduce începând de vineri măsuri de economisire a energiei electrice. Iluminatul public va fi redus la 20% din capacitatea sa obișnuită pentru a reduce consumul de energie electrică.

Kiev: Întreruperi masive în furnizarea căldurii și electricității

Atacurile rusești asupra rețelei energetice ucrainene au provocat întreruperi masive în furnizarea căldurii și electricității în capitală. Măsurile de economisire vizează gestionarea crizei energetice până la restabilirea capacității sistemului.

Decizia de închidere a școlilor afectează întregul sistem educațional din Kiev. Autoritățile urmăresc să limiteze consumul de energie în condițiile în care sistemul energetic al capitalei este sub presiune din cauza bombardamentelor.

