Kiev, Sumî și Odesa lovite de drone rusești. Cel puțin o persoană moartă și mai mulți răniți

Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene din timpul nopții au declanșat incendii majore și noi distrugeri, arătând că încercarea președintelui american Donald Trump de a negocia pacea nu a schimbat încă situația de pe teren.

În regiunea sudică Odesa, Administrația districtului Izmail a raportat că dronele rusești au vizat infrastructura portuară, ceea ce a provocat incendii. Nu au fost raportate victime.

În orașul nord-estic Sumî, dronele rusești au lovit clădiri non-rezidențiale din districtul Zarichny, declanșând un incendiu de proporții, a declarat guvernatorul regional Oleh Hryhorov prin canalul său oficial de Telegram. Primarul interimar, Artem Kobzar, a confirmat că două explozii au lovit o clădire aflată în apropierea unei grădinițe.

Ulterior, Serhiy Kryvosheenko, șeful Administrației Militare din Sumî, a raportat că o clădire a fost distrusă, iar patru blocuri de locuințe au fost avariate, aproximativ 50 de geamuri fiind sparte. Mai multe persoane au fost rănite, inclusiv un copil.

În regiunea Kiev, un atac cu dronă rusească a lovit comunitatea Bila Tserkva. O persoană a murit, în timp ce mai multe sunt rănite, a declarat secretarul Consiliului Local din Bila Tserkva, Volodymyr Vovkotrub.

Atacul a declanșat un incendiu, care, potrivit guvernatorului regional Mykola Kalashnyk, a fost stins după descoperirea corpului unui bărbat în ruinele unei cooperative de garaje