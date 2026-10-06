Kremlinul avertizează Lituania că decizia de a ridica interdicția privind armele nucleare riscă să ducă la o escaladare a conflictului

Kremlinul a avertizat marți că decizia preliminară a Lituaniei, stat membru NATO, de a elimina interdicția constituțională privind găzduirea armelor nucleare pe teritoriul său ar putea duce la o nouă escaladare a tensiunilor în regiune, relatează Reuters.

Parlamentul Lituaniei a votat marți în favoarea ridicării interdicției, acesta fiind primul dintre cele două voturi necesare pentru modificarea Constituției.

Întrebat de jurnaliști cum privește Rusia această situație și ce părere are despre propunerea făcută luna aceasta de președintele SUA, Donald Trump, privind instalarea unei baze militare americane în țara baltică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit un răspuns.

„Dacă infrastructura militară a ceea ce este, de fapt, principala țară a NATO (SUA) se apropie de granițele noastre, atunci, desigur, aceasta nu poate fi perceput decât ca un pas către escaladarea tensiunilor”, a spus Peskov.

„Este valabil și în cazul desfășurării de arme nucleare pe teritoriul unui stat vecin. Niciuna dintre aceste evoluții nu va contribui la stabilitatea și predictibilitatea de pe continentul european; dimpotrivă, acestea vor marca, spre marele nostru regret, o nouă escaladare semnificativă a tensiunilor”, a adăugat Peskov.

Lituania este membră a Uniunii Europene și NATO și are granițe cu Rusia și Belarus, apropiată de Moscova. SUA mențin în Lituania, din 2019, un batalion blindat cu aproape 1.000 de militari, prin rotație.

Modificarea Constituției privind interdicția armelor nucleare are nevoie de o majoritate de două treimi în cadrul a două voturi parlamentare pentru a intra în vigoare.

Amendamentul ar elimina restricțiile introduse în urmă cu mai bine de trei decenii, după desprinderea Lituaniei de Uniunea Sovietică.