Legea din California care protejează elevii evrei a fost contestată

Plângerea federală, depusă duminică la San Jose, urmăreşte invalidarea legislaţiei semnate luna trecută de guvernatorul Gavin Newsom, prin care se creează un Birou pentru Drepturi Civile care să ajute şcolile să identifice şi să prevină antisemitismul. Legislatorii statului au aprobat legislaţia în contextul în care tensiunile politice au izbucnit în SUA din cauza războiului Israelului în Gaza, potrivit AP.

Noua lege, care intră în vigoare la 1 ianuarie, nu defineşte antisemitismul, dar le dă educatorilor impresia că ar putea fi acuzaţi de discriminare „dacă îşi expun elevii la idei, informaţii şi materiale didactice care pot fi considerate critice la adresa Statului Israel şi a filozofiei sionismului”, se arată în plângere.

Jenin Younes, directoarea juridică naţională a Comitetului Americano-Arab Antidiscriminare, spune că lipsa îndrumărilor are un efect descurajant asupra discursului în rândul educatorilor.

Procesul a fost intentat în numele unor profesori şi elevi din şcolile publice din California şi al organizaţiei Los Angeles Educators for Justice in Palestine.

Elevii din şcolile publice din întreaga ţară sunt, în general, protejaţi împotriva discriminării prin politici statale, federale şi districtuale, dar susţinătorii legii spun că ar trebui să facă mai mult, având în vedere creşterea hărţuirii şi intimidării elevilor evrei şi israelieni.

Liga Anti-Defăimare, care susţine noua lege, a declarat că 860 de acte antisemite, cum ar fi hărţuirea, vandalismul şi agresiunea, au fost raportate grupului anul trecut în şcoli neevreieşti din învăţământul preuniversitar din întreaga ţară. Numărul reprezintă o scădere de 26% faţă de anul precedent, dar mult mai mare decât cele 494 raportate în 2022.