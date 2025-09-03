Legea „inamicilor străini”, blocată pentru Donald Trump de un tribunal american. Era folosită în timpul celor două războaie mondiale

Un judecător federal suspendase deja provizoriu expulzările bazate pe această lege, care fusese aplicată până atunci doar în timp de război, în special împotriva cetățenilor japonezi și germani aflați pe teritoriul american în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, scrie Le Figaro.

A Cincea Curte Federală de Apel a Statelor Unite a decis marți, cu două voturi la unu, că Donald Trump nu poate folosi această lege pentru a expulza migranți din Texas, Louisiana și Mississippi. „Concluziile nu susțin că ar fi avut loc o invazie sau o incursiune prădătoare”, a scris judecătoarea Leslie Southwick în hotărârea consultată de AFP. „Concluzionăm, așadar, că reclamanții sunt susceptibili să demonstreze că (legea) a fost invocată în mod inadecvat”.

Textul permite guvernului să rețină și să expulzeze cetățenii unor națiuni străine ostile în timp de război sau în cazul unei „invazii sau incursiuni prădătoare”, a reamintit curtea. Judecătoarea Southwick, cu acordul unei colege, a emis o ordonanță preliminară care blochează expulzările. Cel de-al treilea judecător și-a exprimat opinia contrară, considerând că stabilirea condițiilor de aplicare a legii ține de o „judecată de ordin politic”.

Contestațiile juridice privind utilizarea de către Trump a acestei legi ar urma să ajungă în cele din urmă la Curtea Supremă. Președintele a promis în campanie expulzarea a milioane de migranți fără acte, iar mai multe ordine executive emise pe această temă au întâmpinat opoziție din partea judecătorilor din întreaga țară.