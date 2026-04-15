Libanul sesizează ONU după atacurile israeliene soldate cu sute de victime

Libanul a îndemnat reprezentantul permanent la Organizației Națiunilor Unite să depună o „plângere urgentă” cu privire la atacurile israeliene efectuate pe 8 aprilie, care au ucis peste 300 de persoane în întreaga țară, a anunțat Ministerul de Externe libanez într-un comunicat.

În acea zi, Israelul a efectuat ceea ce a numit a fi cel mai mare atac coordonat din Liban de când a început să atace țara în martie, scrie CNN.

„Aceste atacuri au vizat zone rezidențiale dens populate în timpul orelor de vârf și fără avertisment prealabil, rezultând distrugeri pe scară largă și sute de victime, majoritatea fiind civili neînarmați”, a declarat astăzi Ministerul de Externe al Libanului.

Cel puțin 303 persoane au murit în urma atacurilor din acea zi, dintre care 30 erau copii. Ministerul de Externe libanez a numit atacurile o „încălcare flagrantă” a dreptului internațional.

Armata israeliană a declarat săptămâna trecută că „cea mai mare parte a infrastructurii care a fost lovită se afla în inima populației civile, ca parte a exploatării cinice de către Hezbollah a civililor libanezi drept scuturi umane pentru a-și proteja operațiunile”.

Nu a furnizat dovezi pentru această afirmație. Atacurile israeliene asupra Libanului au ucis cel puțin 2.124 de persoane din 2 martie, a declarat marți Ministerul Sănătății din Liban.

Cel puțin 168 de copii se numără printre cei uciși, a spus acesta, precum și cel puțin 88 de lucrători din domeniul sănătății.