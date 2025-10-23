Liderii UE caută un compromis pe tema obiectivelor climatice și a competitivității economice

Summitul Consiliului European are loc într-un moment de scădere a avântului politic pentru acțiuni ambițioase împotriva schimbărilor climatice, pe fondul demersurilor președintelui american Donald Trump de a demonta măsurile de reducere a emisiilor, informează Reuters.

Uniunea Europeană încearcă să adopte un nou obiectiv de reducere cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040. Ținta a stârnit reacții negative din partea unor capitale europene, care cer clarificări privind finanțarea tranziției către o economie cu emisii reduse, în paralel cu alte priorități, precum apărarea și revitalizarea afacerilor locale.

Ursula von der Leyen: O șansă pentru revigorarea industriei europene

Înaintea summitului de joi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis liderilor că trecerea la o economie curată reprezintă „șansa Europei de a-și revigora industriile aflate în dificultate și de a reduce dependența de importurile chineze”.

„Fiecare megawat-oră și fiecare tonă de materie primă pe care o economisim în producerea de bunuri și servicii pentru noi înșine și pentru restul lumii ne face mai competitivi și mai independenți față de furnizorii externi”, a scris Ursula von der Leyen într-o scrisoare consultată de Reuters.

Țările UE sunt profund divizate în privința ambițiilor climatice. Bruxelles-ul a atenuat deja mai multe politici de sustenabilitate în acest an, în încercarea de a limita reacțiile politice negative, atât din partea guvernelor europene, cât și a partenerilor comerciali precum SUA și Qatar.

Înainte de summit, Comisia Europeană s-a angajat să scutească micii fermieri de aplicarea legii privind defrișările și să modifice viitorul sistem de tarifare a carbonului pentru carburanții folosiți în transporturi, la solicitarea unor țări precum Cehia și Franța. Bruxelles-ul analizează, de asemenea, posibilitatea de a relaxa interdicția asupra motoarelor cu combustie internă din 2035, în urma presiunilor venite din Germania și Italia.

UE menține direcția, dar lasă loc unei clauze de revizuire

Până acum, UE nu a renunțat la obiectivele sale principale de reducere a emisiilor.

Potrivit concluziilor preliminare ale summitului, liderii vor conveni să continue cu obiectivul climatic pentru 2040, pe care miniștrii ar urma să îl aprobe la o reuniune programată pe 4 noiembrie, chiar înaintea summitului ONU privind clima COP30.

Totuși, proiectul prevede și anumite condiții, inclusiv introducerea unei „clauze de revizuire”, care ar permite o eventuală slăbire a obiectivului climatic în viitor.

Țări precum Polonia au susținut necesitatea unei astfel de clauze, în cazul în care tehnologiile verzi nu se dezvoltă conform planurilor sau condițiile economice împiedică investițiile necesare pentru atingerea obiectivului climatic.