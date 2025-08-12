Liderul Opoziției israeliene susține apelul la grevă generală, inițiat de rudele ostaticilor din Gaza

Liderul opoziției israeliene susține apelul la grevă generală în Israel.

Inițiativa aparține rudelor ostaticilor din Gaza care se opun planului premierului israelian privind amplificarea luptelor în enclava palestiniană.

Yair Lapid, liderul opoziției israeliene, susține apelul la grevă generală în sprijinul captivilor din Gaza.

El spune că până și susținătorii actualului guvern ar trebui să participe la greva care va începe duminică, potrivit Al Jazeera.

„Grevă din solidaritate. Grevă pentru că familiile au cerut-o, iar acesta este un motiv suficient. Grevă pentru că nimeni nu are monopolul asupra emoțiilor, asupra responsabilității reciproce, asupra valorilor evreiești”, a scris Lapid pe X.

Apelul privitor la grevă a fost lansat duminică de aproximativ 20 de părinți ai captivilor aflați încă în Gaza.

Luni, Forumul Ostaticilor și Familiilor Dispărute, principalul grup care reprezintă rudele ostaticilor, a susținut ideea.

Grupul a acuzat guvernul că îi sacrifică pe captivi „pe altarul unui război nesfârșit și fără scop”.