Lionel Jospin, fost premier al Franței, a murit la 88 de ani

Jospin a condus guvernul francez între 1997 și 2002, într-o perioadă de coabitare cu președintele Jacques Chirac. A fost una dintre figurile importante ale stângii franceze din ultimele decenii.

În timpul mandatului său, Franța a înregistrat o perioadă de creștere economică susținută și o scădere a șomajului.

Jospin a lansat un program prin care au fost create aproximativ 300.000 de locuri de muncă în sectorul public, în special pentru tineri, și a redus durata săptămânii de lucru de la 39 la 35 de ore. Măsura a fost salutată de sindicate, dar criticată de mediul de afaceri, care a invocat costuri mai mari pentru companii.

Totodată, Jospin a extins accesul la servicii medicale și a introdus parteneriatele civile pentru cuplurile necăsătorite, inclusiv pentru cele de același sex, oferindu-le drepturi similare cu cele ale persoanelor căsătorite.

Deși a promovat reforme sociale, el a susținut disciplina fiscală și a continuat procesul de privatizare a unor companii de stat.

Cariera sa politică s-a încheiat brusc în 2002, când a fost eliminat surprinzător din primul tur al alegerilor prezidențiale, fiind devansat de candidatul de extremă dreapta Jean-Marie Le Pen.