Lituania alocă 15 milioane de euro pentru recuperarea oamenilor afectați de războiul din Ucraina

Lituania a investit 15 milioane de euro în sprijinirea recuperării „celui mai valoros resurs al Ucrainei, oamenii”, potrivit unui anunț al Agenției Centrale de Management al Proiectelor din Lituania (CPVA).

Conform The Kyiv Independent, fondurile, alocate prin Fondul de Dezvoltare și Ajutor Umanitar, susțin din 2024 un program amplu de reabilitare și reintegrare a persoanelor afectate de războiul declanșat de Rusia.

Programul prevede modernizarea centrelor de reabilitare din orașele Jîtomîr, Dnipro și Liov, formarea personalului medical ucrainean, introducerea unor noi standarde de recuperare și identificarea celor mai eficiente soluții pentru extinderea serviciilor.

„Această inițiativă are o valoare specială, fiind o investiție în refacerea celei mai importante resurse a Ucrainei, oamenii. Scopul este de a-i ajuta pe cei care au luptat pentru libertate să revină la o viață deplină”, a declarat Mariana Varkaliene, manager de proiect în cadrul CPVA.