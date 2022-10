LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 236. Mai multe explozii în centrul Kievului, atacat cu drone kamikaze: cel puţin trei morţi şi mai mulţi răniţi / Schimb masiv de prizonieri / Elon Musk sperie lumea: Rusia poate folosi forţa nucleară / S-a prăbuşit un avion Su-34 rusesc / Iran este noul rival comun al aliaţilor

UPDATE 23:00 Kuleba: Iran este complice la agresiune şi crime de război

Ministrul de Externe ucrainean, Dmytro Kuleba, a acuzat Teheranul că este „complice” la invazia rusă, în lumina numărului tot mai mare de drone kamikaze iraniene folosite de forţele Moscovei.

„Furnizarea de arme pentru a duce un război de agresiune în Ucraina şi uciderea cetăţenilor ucraineni face ca Iranul să fie complice la crimele de agresiune, crimele de război şi actele teroriste ale Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus Kuleba, într-un comunicat citat de agenţii.

El a cerut oprirea imediat a furnizării oricărei arme către Rusia.

Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a reamintit că doar în ultima săptămână Federaţia Rusă a aruncat peste 100 de drone kamikaze iraniene în clădiri rezidenţiale, centrale electrice, staţii de epurare a apelor uzate, poduri şi locuri de joacă din mai multe oraşe ucrainene, ucigând sau rănind zeci de oameni.

UPDATE 22:30 Prăbuşirea avionul: 4 morţi şi 6 dispăruţi

Numărul morţilor din prăbuşirea unui avion militar într-o clădire rezidenţială din Rusia a crescut la patru morţi şi şase dispăruţi. Raportul aparţine serviciilor locale de urgenţă. Răniţii sunt în număr de 25.

UPDATE 22:00 Guvernatorul Kievului: explozii în regiune

Au fost observate explozii în regiunea Kiev, a raportat guvernatorul Oleksiy Kuleba, citat de Kyiv Independent. Potrivit lui Kuleba, apărarea aeriană ucraineană loveşte ţinte în regiune. Guvernatorul i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi.

UPDATE 21:30 SUA ameninţă cu sancţiuni pentru dronele din Iran până la Moscova

SUA ameninţă că va sancţiona toate persoanele legate de utilizarea dronelor iraniene în războiul din Ucraina, după ultimele raiduri la Kiev. „Oricine are afaceri cu Iranul şi are vreo legătură cu UAV-uri (drone fără pilot, ndr) sau cu dezvoltarea rachetelor balistice sau fluxul de arme din Iran către Rusia trebuie să fie foarte atent”, a avertizat Vedant Patel, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. „SUA nu va ezita să aplice sancţiuni sau să ia măsuri împotriva celor responsabili”, a adăugat el.

UPDATE 20:50 Presa rusă: 2 morţi şi 15 răniţi în urma prăbuşirii avionului

Bilanţul morţilor în urma prăbuşirii unui avion militar rusesc Su-34 este de doi morţi şi 15 răniţi. Acest lucru a fost raportat de Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de agenţia Ria Novosti.

UPDATE 20:40 Kiev: avionul rus transporta muniţie, un mort

Avionul de vânătoare rusesc care s-a prăbuşit, probabil din cauza unei defecţiuni a motorului, „purta muniţie”. Anton Gerashchenko, consilier al ministrului de interne ucrainean, scrie pe Twitter că „cel puţin o persoană a murit şi mai multe au fost internate”. „Armele ruseşti au căzut asupra capetelor ruşilor în timp ce se îndreptau să ucidă ucraineni. Acest lucru îi va face să se gândească şi să protesteze împotriva războiului?”, a adăugat Geraşcenko.

UPDATE 20:30 Ministerul rus al Apărării: defecţiunea motorului, cauza accidentului comis de aparatul Su-34

O defecţiune a motorului în timpul decolării a fost cauza „accidentului” produs de Su-34 rusesc care s-a prăbuşit în ultimele ore într-o clădire din Eisk, un oraş rusesc cu vedere la Marea Azov, a raportat de Ministerul Apărării din Moscova, precizând că pilotul a reuşit să se salveze. Accidentul a provocat un incendiu de la primul până la etajul cinci al clădirii.

Surveillance camera caught the moment of a Russian Su-34 crash in Yeysk. pic.twitter.com/vQ8hDxmlsx — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

UPDATE 20:10 Kievul confirmă schimbul de prizonieri: 108 femei eliberate

Ucraina a anunţat eliberarea a 108 femei într-un schimb de prizonieri cu Rusia. „Astăzi a avut loc un alt schimb pe scară largă de prizonieri de război... am eliberat 108 femei din captivitate”, a declarat Andriy Yermak, şeful personalului prezidenţial ucrainean, precizând că pentru prima dată a fost „un schimb de sex feminin”.

UPDATE 20:00 Musk: Rusia nu va renunţa niciodată la Crimeea, poate folosi energia nucleară

UPDATE 19:30 Avion militar prăbuşit în Rusia

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

UPDATE 19:00 Raid rusesc la Kiev, patru morţi

Sunt patru victime ale raidului rusesc de azi dimineaţă cu o „dronă kamikaze” deasupra Kievului, a anunţat pe Telegram primarul capitalei, Vitali Klitschko: „Patru oameni au murit deja sub dărâmăturile unei case din cartierul Şevchenkiv al capitalei, lovite de o dronă teroristă rusă.

Salvatorii au descoperit şi recuperat un alt cadavru. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare. S-ar putea să mai fie oameni sub dărâmături. Trei răniţi au fost internaţi la spital. Doi dintre ei sunt angajaţi ai serviciului de stat de urgenţă”.

Printre victime se numără şi un cuplu - Bohdan şi Vittoria - care aştepta primul copil.

UPDATE 18:00 Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina

UPDATE 17:00 Apărare ucraineană: Rusia şi Iranul s-au unit pentru a răspândi moartea şi teroarea”

„Rusia şi Iranul se unesc pentru a răspândi teroarea şi moartea”. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a denunţat acest lucru după noile raiduri ale Rusiei asupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene cu drone fabricate iranian. Aeronava fără pilot „Shahed-136 este doar una dintre instrumentele lor, alături de rachetele Kalibr, Iskander, Kh, dronele Mojaher-6, Fateh-110 şi rachetele Zolfaghar – a scris el pe Twitter – Democraţiile şi cele mai strălucite minţi ale lumii trebuie să se unească pentru a respinge aceste atacuri şi înfrânge răul”.

UPDATE 16:30 Cum funcţionează dronele ruşilor

UPDATE 16:00 Ucraina: reporterul disident Ovsyannikova a părăsit Rusia

Fosta jurnalistă a televiziunii de stat ruse, Maria Ovsyannikova, care a criticat în direct războiul din Ucraina, a fugit în străinătate şi se află „într-o ţară europeană”, a anunţat de avocatul său, Dmitri Zakhvatov, după cum a relatat presa rusă. Femeia şi-a luat fiica de 11 ani cu ea, dar aceasta a fost în custodia tatălui ei prin ordinul unei instanţe. Decizia judecătorilor a fost considerată o represalie pentru poziţiile jurnalistei. Ovsyannikova era în arest la domiciliu pentru un articol în care critica ofensiva din Ucraina.

UPDATE 14:45 Trei morţi în atacul cu rachete de la Sumy

Guvernatorul regional al regiunii estice Sumy a declarat că trei persoane au fost ucise şi alte nouă au fost rănite într-un atac cu rachete în această dimineaţă.

„La ora 5:20 (0220 GMT) dimineaţa, trei rachete ruseşti au lovit o instalaţie de infrastructură civilă. Cel puţin trei persoane au murit. Nouă sunt rănite. Încă mai sunt oameni sub dărâmături”, a scris Dmytro Zhyvytsky pe reţelele de socializare.

Premierul Denys Shmygal a declarat anterior că loviturile ruseşti au lovit instalaţii energetice din Sumy şi din regiunea centrală Dnipropetrovsk, unde, potrivit preşedinţiei, atacurile s-au soldat cu alte morţi.

UPDATE 14:15 Cel puţin cinci drone au lovit Kievul luni dimineaţa. Oameni şi animale de companie, prinse sub dărâmături

O cameră CCTV a înregistrat momentul în care o dronă kamikaze loveşte un bloc de locuinţe în centrul capitalei.

📹 Камера спостереження в під'їзді зафіксувала момент удару дроном-камікадзе по житловому будинку pic.twitter.com/tsNvlMeEbB — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) October 17, 2022

UPDATE 13:07 Două persoane au fost ucise în atacurile cu drone kamikaze

UPDATE 12:30 Primarul din Kiev spune că o femeie a murit şi mai multe persoane sunt rănite în urma atacului cu drone în Kiev

O femeie a murit în urma atacului cu drone ruseşti care a vizat oraşul Kiev luni dimineaţă, a declarat primarul Vitali Klitshchchko, potrivit Sky News. O persoană a rămas sub dărâmături, a adăugat primarul. „Corpul unei femei moarte a fost scos de sub dărâmăturile unei case din cartierul Shevchenkivskyi, unde a avut loc o explozie în urma unui atac cu drone. O altă persoană se află sub dărâmături. Operaţiunile de căutare şi salvare continuă”, a explicat Klitshchchko pe Telegram.

UPDATE 11:00 Atacul cu drone de la Kiev: două persoane sunt prinse sub resturile unei clădiri

Două persoane sunt prinse sub dărâmături în urma atacului cu drone de la Kiev de luni dimineaţă, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Alte 18 persoane au fost salvate, a adăugat el.

„Ca urmare a unui atac kamikaze cu dronă, a avut loc o explozie într-o clădire rezidenţială din cartierul (Shevchenkivskyi) al capitalei. În prezent, 18 persoane au fost salvate din clădire. Potrivit informaţiilor preliminare, doi rezidenţi au rămas sub dărâmături. Operaţiunile de salvare continuă. Structurile clădirii distruse sunt în curs de stingere, iar molozul este îndepărtat”, a anunţat primarul oraşului Kiev pe Twitter.

UPDATE 10:20 O dimineaţă în Kiev: cafea, ţigări şi ţintit drone kamikaze

O imagine cât o mie de cuvinte. Un ucrainean îşi începe dimineaţa cu puşca pe geam, ţintind drone kamikaze. Luni dimineaţa, Kievul a fost ţinta mai multor drone trimise de către ruşi: o parte dintre ele au explodat, iar altele au fost „anihilate” de către soldaţi sau cetăţeni ucraineni.

UPDATE 9:57 Centrala nucleară Zaporizhzhia a fost din nou deconectată de la alimentarea cu energie externă. Energoatom face un apel către comunitatea internaţională

„Teroriştii ruşi au tras din nou asupra substaţiilor de infrastructură critică de pe teritoriul aflat sub controlul Ucrainei, în urma căreia, la ora 03:59, ultima linie de comunicaţie de 750 kV ZANP - Dniprovska a fost deconectată. În procesul de tranziţie, din cauza unei scăderi de tensiune pe termen scurt, transformatorul de rezervă pentru necesităţile proprii ale centralei ZNPP a fost oprit şi au fost pornite generatoarele diesel”, se arată în postare.

Afirmaţiile nu au fost verificate în mod independent.

Forţele ruseşti au ocupat ZNPP, cea mai mare centrală nucleară din Europa, încă din primele zile ale războiului din Ucraina. Centrala ZNPP este situată într-una dintre regiunile ocupate ale Ucrainei pe care Rusia susţine că a „anexat-o”, iar Rusia şi-a anunţat intenţia de a aduce centrala ZNPP sub controlul autorităţilor nucleare ruse.

UPDATE 9:25 UE se pregăteşte să antreneze 15.000 de soldaţi ucraineni şi să ofere mai multe fonduri pentru arme

Miniştrii de externe ai Uniunii Europene sunt aşteptaţi să convină asupra unei misiuni de instruire a 15.000 de soldaţi ucraineni începând de luna viitoare şi asupra unei finanţări suplimentare în valoare de 500 de milioane de euro pentru livrările de arme către Kiev, potrivit Reuters. De asemenea, este probabil ca miniştrii să aplice sancţiuni suplimentare Iranului, ca urmare a ultimei represiuni a Teheranului împotriva protestatarilor, şi să analizeze din nou relaţiile blocului cu China, deschizând calea unei poziţii potenţial mai dure faţă de Beijing. Doi oficiali europeni de rang înalt au declarat că antrenamentele militare a soldaţilor ucraineni vor începe la jumătatea lunii noiembrie şi vor avea loc pe teritoriul UE, într-un centru din Polonia şi altul din Germania. Mai multe ţări UE au instruit deja trupele ucrainene cu privire la modul de utilizare a unor arme specifice, iar acest lucru va continua.

UPDATE 8:30 Explozii raportate şi în Odessa, luni dimineaţa

UPDATE 7:40 Explozii auzite în Kiev, luni dimineaţă. Ruşii atacă cu drone. Mai multe clădiri sunt avariate. Nu se ştiu încă informaţii despre posibile victime

BREAKING: Two explosions in center of #Kyiv.



Likely drones. Third drone was shot down. Residents heading to bunkers #UkraineWar pic.twitter.com/mkMudardV0 — Black Diamond (@_MajorNews) October 17, 2022

Charlotte Higgins de la The Guardian se află la Kiev, unde a auzit cel puţin trei explozii în această dimineaţă. Pe Telegram, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a scris: „Explozie în districtul Shevchenkiv - în centrul capitalei. Toate serviciile urmează la faţa locului. Detalii mai târziu. Alerta aeriană continuă. Rămâneţi în adăposturi!”.

Cartierul Şevchenkivski este aceeaşi zonă care a fost lovită de mai multe explozii în urmă cu o săptămână, pe 10 octombrie. Cel puţin 19 persoane au fost ucise în atacurile de săptămâna trecută de la Kiev, iar peste 100 au fost rănite.

❗️ Mayor of #Kyiv @Vitaliy_Klychko reports an explosion in the Shevchenkivskyi district of the city. pic.twitter.com/roEtCpmMup — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Oraşul-port Berdiansk (Zaporojia) ocupat de ruşi, bombardat cu rachete HIMARS, duminică noaptea

Rusia continuă „deportările masive şi forţate”, afirmă un think-tank american

Rusia continuă să efectueze „deportări masive şi forţate” de ucraineni, care „devine probabil o campanie deliberată de purificare etnică” potrivit unui think-tank cu sediul în SUA.

În cea mai recentă evaluare a conflictului, Institutul pentru Studiul Războiului notează că oficialii ruşi „au recunoscut în mod deschis că au dat spre adopţie copii din zonele ocupate ale Ucrainei la familii ruseşti”.

Acesta adaugă: "Este posibil ca autorităţile ruse să fie angajate, în plus, într-o campanie mai amplă de purificare etnică prin depopularea teritoriului ucrainean prin deportări şi repopularea oraşelor ucrainene cu cetăţeni ruşi importaţi".

Zelenski: situaţia din estul Doneţk-ului şi Luhansk-ului se menţine „foarte severă”

Preşedintele Zelenski a declarat că o situaţie „foarte severă” persistă în estul regiunilor Doneţk şi Luhansk, cu luptele „cele mai dificile” în apropierea oraşului Bakhmut.

Cooperare militară între Rusia şi Belarus

Până la 9.000 de militari ruşi vor fi trimişi în Belarus pentru a servi ca parte a Grupului Regional Comun de Forţe, a cărui creare a fost anunţată de Lukashenko pe 10 octombrie. Transferul militarilor va dura câteva zile, anunţă Valery Revenko, şeful Departamentului de Cooperare Militară Internaţională al Ministerului Apărării din Belarus.

Opoziţia din exil vorbeşte despre o formă mascată de ocupaţie, pe care Rusia o pune în practică în raport cu Belarus.

Soldaţii ucraineni, Zen pe câmpul de bătălie

Diverse imagini postate de autorităţile din Ucraina arată că soldaţii fac meditaţie pe front, pentru a-şi păstra calmul.