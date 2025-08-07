Un canal de știri polonez publică propunerea lui Trump către Putin privind încheierea războiului. Ce ar conține acordul cu care Putin se pare că ar putea fi de acord

Informațiile au fost dezvăluite de European Pravda, care citează raportul publicat în 7 august.

Deși sursele nu sunt menționate explicit, se precizează că propunerea a fost coordonată cu state europene și transmisă direct liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în cadrul unor discuții purtate la Moscova cu Steve Witkoff, emisar special al lui Donald Trump.

Propunerea americană privind Ucraina, considerată favorabilă de Rusia

Potrivit Onet, oferta americană conține mai multe puncte-cheie:

Instituirea unui armistițiu în Ucraina, fără semnarea unui acord de pace deplin;

Amânarea statutului teritoriilor ocupate de Rusia pentru 49 sau 99 de ani, ceea ce ar echivala cu o recunoaștere de facto a ocupației;

Ridicarea majorității sancțiunilor impuse Rusiei și, pe termen lung, reluarea cooperării energetice prin importuri de gaze și petrol rusesc.

În schimb, propunerea nu include garanții împotriva extinderii NATO, una dintre cerințele constante ale Moscovei. De asemenea, nu s-au oferit asigurări că sprijinul militar acordat Ucrainei va fi oprit, deși, conform sursei, acest aspect ar fi acceptabil pentru partea rusă.

Trump urmează să se întâlnească cu Putin

După întâlnirea dintre Steve Witkoff și Vladimir Putin, Donald Trump ar fi avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni. Ulterior, presa internațională a relatat că Trump le-ar fi transmis acestora intenția de a avea o întâlnire directă cu Putin „în cursul săptămânii viitoare”, urmată de o reuniune trilaterală cu Zelenski.

Kremlinul a confirmat că se negociază o întâlnire oficială între Putin și Trump, în timp ce Zelenski a declarat că s-au discutat mai multe formate posibile pentru reuniuni la nivel înalt, inclusiv o trilaterală.