Lovitură grea pentru Trump și republicani. O democrată câștigă alegerile în Mar-a-Lago, unde președintele SUA are reședința

Donald Trump a suferit marți o înfrângere politică simbolică, după ce candidatul Partidului Democrat a câștigat alegerile în districtul legislativ care include Mar-a-Lago, unde se află reședința președintelui SUA.
Lovitură grea pentru Trump și republicani. O democrată câștigă alegerile în Mar-a-Lago, unde președintele SUA are reședința
Iulian Moşneagu
25 mart. 2026, 08:28, Politic

Emily Gregory, proprietară a unei mici afaceri, care s-a axat în campanie pe combaterea creșterii costurilor în „curtea” lui Trump, l-a învins pe Jon Maples, candidatul republican susținut de președinte, informează Financial Times.

Republicanii, în defensivă înainte de alegerile din noiembrie

Rezultatul este surprinzător într-un district care l-a votat pe Trump cu un avans de 11 puncte procentuale în 2024 și ar putea amplifica temerile republicanilor înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Districtul a fost reprezentat anterior de republicanul Mike Caruso, care a demisionat pentru a deveni grefier al comitatului Palm Beach. Caruso a câștigat cu un avans de 19 puncte procentuale în 2024.

Întrebată, marți seară, la MS Now, despre faptul că îl reprezintă pe Trump, Gregory a spus: „Nu mă gândesc chiar atât de mult la asta. El este unul dintre cei 115.000 de alegători înregistrați din Districtul 87. Adversarul meu l-a pus în prim-plan în campania sa, iar eu m-am concentrat mai mult pe alegătorii din Districtul 87… pe ce putem face cu toții mai bine: asigurări de proprietate mai ieftine, extinderea accesului la servicii medicale și școli publice puternice”.

Democrații mizează pe un trend favorabil

Democrații au câștigat mai multe alegeri parțiale în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în timp ce republicanii au avut dificultăți în a mobiliza alegătorii, pe fondul nemulțumirilor legate de politicile economice și al scepticismului față de politica externă, inclusiv războiul împotriva Iranului.

„Vecinii lui Donald Trump din Florida tocmai au transmis un mesaj”, a scris marți seară pe X Ken Martin, președintele Comitetului Național al Partidului Democrat. „Dacă democrații pot câștiga în curtea lui Trump, cu siguranță putem câștiga oriunde în țară. Spre noiembrie!”

Popularitatea lui Trump scade

Trump l-a susținut pe Maples într-o postare pe Truth Social, luni, spunând că acesta va „lupta neobosit pentru a crește economia, a reduce taxele și reglementările, a promova PRODUSELE FABRICATE ÎN SUA, a opri criminalitatea migranților, a proteja alegerile, a susține armata, veteranii și forțele de ordine și a apăra al Doilea Amendament, mereu sub asediu”.

Însă popularitatea lui Trump continuă să scadă. Rata de susținere a lui Donald Trump în SUA a scăzut la 36%, cel mai scăzut nivel al celui de-al doilea mandat al său, potrivit celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos .

