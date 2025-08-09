Lula și Putin au discutat despre războiul din Ucraina și tensiunile comerciale dintre BRICS și SUA

Cei doi lideri au discutat și despre cooperarea în cadrul grupului BRICS, precum și despre „actualul context politic și economic internațional”, informează Reuters.

Convorbirea dintre Lula și Putin face parte dintr-o serie de discuții telefonice purtate de liderul de la Kremlin în ultimele zile cu omologi din întreaga lume, înaintea întâlnirii planificate, săptămâna viitoare, cu președintele SUA, Donald Trump.

Vineri, Putin a vorbit cu liderii Chinei și Indiei precum și cu alți șefi de stat din Asia Centrală și Europa, pentru a-i informa despre discuțiile sale cu Washingtonul privind războiul din Ucraina.

Pe fondul acestor discuții, Lula se află într-un conflict public cu Trump, după ce Statele Unite au impus o taxă vamală de 50% pe importurile de bunuri braziliene.

Lula a declarat miercuri, pentru Reuters, că intenționează să îi contacteze pe ceilalți lideri BRICS, pentru a conveni un răspuns comun la tarifele impuse de Washington.

Luna trecută, Trump a amenințat statele BRICS cu taxe suplimentare de 10%, în timp ce grupul se afla la un summit organizat la Rio de Janeiro, în iulie.