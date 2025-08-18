„Lumea e dată peste cap. Elveția la răscruce”: Ambasadorii Elveției discută la Berna securitatea Europei

„Lumea e dată peste cap. Elveția la răscruce” este tema ediției 2025, susținută de conferința anuală a ambasadorilor, un forum cu o tradiție de mai bine de un secol, unde diplomații discută despre politica externă și securitatea europeană.

La eveniment participă peste 220 de ambasadori și diplomați elvețieni, fie acreditați la Berna, fie trimiși în posturi diplomatice în întreaga lume, care se adună în capitala Elveției pentru cinci zile de dezbateri și întâlniri cu membrii Consiliului Federal.

Invitatul de onoare al reuniunii este vicepremierul Italiei și ministru al afacerilor externe, Antonio Tajani, care se va întâlni marți cu șeful diplomației elvețiene, consilierul federal Ignazio Cassis, și cu corpul diplomatic al Elveției, se arată în comunicatul guvernului elvețian.

De la JO 2026 la securitatea Europei

Discuțiile dintre cele două țări au în vedere cooperarea transfrontalieră, în special în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, dar și prima Conferință a Italofoniei, care va avea loc în noiembrie la Roma.

Relațiile Elveția – Uniunea Europeană, consecințele conflictelor din întreaga lume și securitatea pe continentul european se numără între subiectele celor cinci zile de dezbateri.

Politica de securitate, noile tehnologii disruptive, rolul Genevei în lume și impactul geopoliticii asupra economiei elvețiene domină reuniunea, iar diplomații vor aborda și dosare sensibile, precum președinția Elveției la OSCE în 2026 și situația din Orientul Mijlociu.

Italia, singurul invitat special

„Într-un mediu geopolitic tensionat, schimbul de idei între parteneri este mai important ca niciodată”, consideră șeful diplomației elvețiene, Ignazio Cassis, referindu-se la vizita ministrului italian de externe, de la care se așteaptă „o perspectivă externă, cea a unei țări vecine care împărtășește una dintre culturile naționale ale Elveției”.