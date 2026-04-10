Macron la Roma, departe de reflectoarele oficiale. O seară romantică înainte de întâlnirea cu Papa

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte au transformat o vizită instituțională la Roma într-o seară romantică, fiind surprinși de fotografi în timp ce își schimbau săruturi și îmbrățișări în Piazza del Popolo.
Sursa: Hepta/Mediafax foto
Andreea Tobias
10 apr. 2026, 10:07, Știri externe

După întâlnirea cu Comunitatea Sant’Egidio din cartierul Trastevere, Emmanuel Macron și soția sa Brigitte au ales să ia cina departe de protocoalele oficiale. S-au plimbat prin una dintre cele mai celebre piețe ale Romei.

Surprinși de fotografi

Deși s-au îndepărtat de reflectoarele oficiale, Macron și Brigitte nu au scăpat de obiectivele fotografilor. Imaginile surprinse îi înfățișează în ipostaze tandre, schimbând săruturi și îmbrățișări. Atmosfera e relaxată, departe de rigoarea agendei diplomatice, conform ANSA.

Macron: Astăzi, audiență la Papa Leon al XIV-lea

Agenda președintelui francez continuă astăzi cu un moment de mare importanță simbolică: urmează să fie primit în audiență de Papa Leon al XIV-lea, în cadrul vizitei sale la Roma.

