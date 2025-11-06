Maersk: Armistiţiul din Gaza deschide calea reluării transportului maritim prin Marea Roşie

Vincent Clerc, CEO-ul gigantului danez de transport maritim Maersk, a afirmat joi că armistiţiul din Gaza ar putea duce la reluarea navigaţiei prin Marea Roşie, una dintre cele mai importante rute comerciale dintre Asia şi Europa.

Maersk a anunţat la sfârşitul lui decembrie 2023 că îşi deviază navele pe ruta mai lungă, în jurul Africii, după ce una dintre ambarcaţiunile sale a fost atacată de rebelii Houthi, care acţionează din Yemen.

Gruparea a continuat atacurile în ultimii doi ani, în contextul conflictului din Gaza, vizând navele comerciale care tranzitau zona, potrivit Al Jazeera.

„Toate discuţiile despre o eventuală deglobalizare nu reflectă realitatea actuală. Nu asistăm la o retragere din comerţul global”, a declarat Clerc, respingând ideea unei schimbări majore a fluxurilor comerciale internaţionale.

Campania rebelilor Houthi a perturbat grav comerţul maritim mondial, obligând un număr semnificativ de companii să evite Canalul Suez şi să parcurgă drumul mult mai lung pe la Capul Bunei Speranţe.

Armistiţiul din Gaza ar putea, potrivit experţilor, să reducă tensiunile din regiune şi să permită o revenire treptată la rutele comerciale tradiţionale prin Marea Roşie.