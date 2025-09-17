Mai multe organizaţii umanitare avertizează asupra foametei din nordul Gazei

Confrom Al Jazeera, organizaţiile internaţionale de ajutor umanitar trag un semnal de alarmă privind agravarea crizei alimentare din nordul Fâşiei Gaza, unde sute de mii de oameni se confruntă deja cu foamete.

Avertismentul vine după ce Israelul a închis, pe 12 septembrie, punctul de trecere Zikim, singura rută operaţională pentru aprovizionarea zonei cu ajutoare esenţiale, potrivit Naţiunilor Unite.

ONU confirmă că, de la închiderea trecerii, niciun convoi umanitar nu a reuşit să livreze provizii în regiune.

“Există o nevoie urgentă de a redeschide un punct de frontieră activ pentru livrarea de ajutoare vitale”, a declarat Abeer Etefa, purtătoare de cuvânt a Programului Alimentar Mondial (WFP), agenţie care folosea anterior această rută.