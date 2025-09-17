Prima pagină » Știri externe » Mai multe organizaţii umanitare avertizează asupra foametei din nordul Gazei

Mai multe organizaţii umanitare avertizează asupra foametei din nordul Gazei

Programul Alimentar Mondial al ONU şi Oxfam avertizează că nordul Gazei riscă să rămână fără alimente, după ce Israelul a închis săptămâna trecută singurul punct de trecere folosit pentru livrări umanitare, în timp ce ofensiva terestră asupra oraşului Gaza se intensifică.
Rareș Mustață
17 sept. 2025, 20:15, Știri externe

Confrom Al Jazeera, organizaţiile internaţionale de ajutor umanitar trag un semnal de alarmă privind agravarea crizei alimentare din nordul Fâşiei Gaza, unde sute de mii de oameni se confruntă deja cu foamete.

Avertismentul vine după ce Israelul a închis, pe 12 septembrie, punctul de trecere Zikim, singura rută operaţională pentru aprovizionarea zonei cu ajutoare esenţiale, potrivit Naţiunilor Unite.

ONU confirmă că, de la închiderea trecerii, niciun convoi umanitar nu a reuşit să livreze provizii în regiune.

“Există o nevoie urgentă de a redeschide un punct de frontieră activ pentru livrarea de ajutoare vitale”, a declarat Abeer Etefa, purtătoare de cuvânt a Programului Alimentar Mondial (WFP), agenţie care folosea anterior această rută.