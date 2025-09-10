Mai multe părți dintr-o rachetă au fost descoperite în Polonia

Guvernul polonez a anunțat că părți ale unei rachete au fost găsite în Polonia, potrivit Sky News.

Ministerul de Interne al țării a prezentat informația spunând că „au fost găsite șapte drone și resturi ale unei rachete de origine neidentificată.”

Este prima dată când autoritățile anunță că o rachetă a intrat în spațiul aerian al Poloniei.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Polonezii au prezentat fotografii cu resturile dronelor și cu casele distruse de acestea. Rușii au susținut că nu există dovezi care să demonstreze că dronele doborâte în Polonia le aparțin.