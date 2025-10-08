Manifestații violente în Berlin, cu ocazia comemorării a doi ani de la atacul Hamas asupra Israel / Sloganuri anti-Israel, ciocniri cu forțele de ordine

Evenimentele programate în Berlin cu ocazia comemorării a doi ani de la masacrul Hamas asupra Israelului au degenerat în manifestații și demonstrații violente.

Informațiile adunate de poliție cu câteva zile înainte s-au confirmat. Forțe impresionante de ordine au fost desfășurate pe tot parcursul zilei – peste 1.400 de polițiști au fost în misiune.

Sute de manifestanți s-au adunat în Alexanderplatz, la un miting anti-Israel, interzis de poliție. Manifestanții au scandat sloganuri antisemite, într-o atmosferă agresivă.

Ciocnirile cu poliția au izbucnit într-o zi care ar fi trebuit să fie a comemorării și a sobrietății.

Numeroși manifestanți au fost reținuți temporar și au fost identificați.

Sloganuri anti-Israel într-o zi a comemorării

Condițiile meteorologice neprietenoase au complicat misiunea polițiștilor.

Protestatarii au scandat sloganuri anti-Israel, care glorificau violența și teroarea, inclusiv „Slavă luptătorilor noștri” și „De la râu la mare” – o referire la revendicarea grupării teroriste islamiste Hamas asupra teritoriului Palestinei, fără existența Israelului.

Deși mulțimea a fost somată să părăsească zona, acest lucru nu s-a întâmplat. Poliția avea pregătit un tun cu apă, pe care, inițial, nu l-a folosit.

Cei aproximativ 500 de manifestanți care au refuzat să părăsească zona au fost dispersați de forțele de poliție. Un ofițer a fost rănit și a fost dus la spital.

Odată ce mulțimea din Alexanderplatz a fost dispersată, câteva sute de manifestanți s-au adunat în fața Primăriei și s-au ținut de brațe pentru a preveni arestările.

Mitingul neanunțat a fost înconjurat de mașini de poliție. Manifestanții au scandat „yalla, yalla, rezistență peste tot, în fiecare țară”, potrivit publicației welt.

Fațada Universității din Rostock a fost denaturată cu 100 de mesaje-graffiti ce susțin cauza Palestinei: „Universitatea Rostock participă la crimele din Gaza”, „Rezistența este justificată” și „Palestina liberă”.