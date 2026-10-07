Manipulare uluitoare în Japonia: Un oraș întreg a inventat mii de locuitori ca să primească bani de la stat

Funcționarii orașului japonez Toyama sunt acuzați că au adăugat peste 2.000 de locuitori inexistenți la recensământ. Poliția a descins sâmbătă la primărie.

Guvernul central a depus o plângere penală împotriva funcționarilor implicați, potrivit BBC.

Recensământul stă la baza fondurilor alocate de guvern administrațiilor locale. Potrivit unei estimări a orașului, Toyama ar fi primit astfel cu 60 de milioane de yeni în plus. Suma echivalează cu aproximativ 378.000 de dolari.

Ministerul Afacerilor Interne arată că orașul avea anul trecut 399.197 de locuitori. Cifra publicată în mai, considerată umflată, era de 402.133.

Ancheta preliminară arată că funcționarii ar fi modificat numărul membrilor din gospodăriile notate inițial drept goale de recenzori.

Primarul Hirohisa Fujii a spus că administrația va coopera cu anchetatorii

El a negat că înalții funcționari ar fi dat instrucțiuni pentru umflarea cifrelor. „Îmi voi asuma responsabilitatea cuvenită la momentul potrivit”, a declarat edilul vinerea trecută, potrivit Japan Times.

În Japonia, falsificarea statisticilor se pedepsește cu amendă sau cu până la șase luni de închisoare.

Biroul de Statistică și-a exprimat indignarea când cazul a ieșit la iveală, luna trecută. Directorul diviziei de recensământ, Akihiro Tamura, a calificat incidentul drept extrem de regretabil. El a subliniat că recensământul este cel mai important sondaj statistic al țării.

Japonia face recensământul o dată la cinci ani

Țara se confruntă cu o scădere accelerată și o îmbătrânire rapidă a populației. Anul trecut, numărul locuitorilor a scăzut în toate cele 47 de prefecturi, cu excepția Tokyo. Aproximativ trei din zece japonezi au cel puțin 65 de ani.

La 1 octombrie 2025, Japonia avea aproape 123 de milioane de locuitori, inclusiv străinii. Față de 2020, populația a scăzut cu 2,5%, adică aproximativ 3,17 milioane de oameni.