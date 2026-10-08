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Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina se află într-un impas periculos: Ar putea deveni un conflict regional mult mai amplu

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi că războiul Rusiei în Ucraina se află într-un impas periculos și că Statele Unite vor continua să depună eforturi pentru a ajunge la un acord care să pună capăt conflictului.
Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina se află într-un impas periculos: Ar putea deveni un conflict regional mult mai amplu
Iulian Moşneagu
08 oct. 2026, 20:50, Știri externe
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„Ne-am dori să vedem o soluție negociată pentru acest război, care să fie permanentă, durabilă și echitabilă. Și acesta este obiectivul pentru care ne angajăm să continuăm să lucrăm”, a declarat Rubio în fața jurnaliștilor, în timpul unei vizite în Portugalia, potrivit Reuters.

Administrația președintelui american Donald Trump a încercat în ultimele săptămâni să relanseze negocierile pentru încheierea conflictului care durează de peste patru ani și care reprezintă cel mai sângeros război din Europa de la al Doilea Război Mondial. Negociatorii ucraineni urmează să viziteze Statele Unite vineri și sâmbătă, pentru discuții.

Atacurile reciproce cu drone lansate de Rusia și Ucraina în acest an au afectat treptat tot mai multe sectoare ale economiei. Printre ținte s-au numărat instalații energetice, rafinării, porturi, nave care transportă petrol și cereale, depozite ale companiilor de comerț online și, cel mai recent, centre de date.

Rubio a avertizat că escaladarea atacurilor ar putea declanșa un conflict mai amplu.

„Această escaladare ar putea ajunge să se transforme într-o campanie de sabotaj în țările vecine care sunt membre NATO”, a declarat Rubio, adăugând că și alte evoluții „ar putea transforma rapid ceea ce este acum un război între două țări într-un conflict regional mult mai amplu și mult mai periculos”.

„Acest război trebuie să se încheie printr-un acord negociat. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Statele Unite sunt pregătite să faciliteze acest lucru. Am încercat. Vom continua să încercăm. Dar nici nu vom investi în demersuri inutile dacă nu putem face progrese”, a adăugat Rubio.

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