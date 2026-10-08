Prima pagină » Știrile zilei » Marco Rubio refuză să comenteze asupra noilor acuzații legate de Kimberly Guilfoyle, după ce anterior i-a luat apărarea

Marco Rubio refuză să comenteze asupra noilor acuzații legate de Kimberly Guilfoyle, după ce anterior i-a luat apărarea

Secretarul de stat american Marco Rubio a refuzat categoric joi să comenteze asupra unui nou raport, care susține că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, i-ar fi cerut unui donator și susținător al lui Donald Trump să plătească o factură de 100.000 de dolari pe cardul de credit, chiar înainte de audierea confirmării sale, promițându-i acces la oficiali ai administrației.
Marco Rubio refuză să comenteze asupra noilor acuzații legate de Kimberly Guilfoyle, după ce anterior i-a luat apărarea
Ioana Târziu
08 oct. 2026, 11:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marco Rubio a spus că este la curent cu raportul The Wall Street Journal, publicat miercuri seară, dar nu are nicio idee dacă este adevărat și nu va aborda problema.

„Voi umblați prin preajmă crezând că, pentru că o sursă v-a spus ceva și voi l-ați relatat, este Evanghelia. Nu este Evanghelia. Nu este Evanghelia pentru mine. Nu așa facem lucrurile”, le-a spus el reporterilor prezenți la baza avionului său, înainte de a pleca din Grecia.

Kimberly Guilfoyle, a fost și ea prezentă la plecarea secretarului de stat al SUA, notează AP.

Într-o conferință de presă comună cu ministrul grec de externe, Rubio a declarat că nu va aborda acuzațiile în timpul vizitei sale într-o țară străin. Totuși, a adăugat că „este suficient să spunem că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadorul nostru a fost un ambasador puternic aici”.

Cei doi democrați de top din comisiile de Afaceri Externe ale Camerei Reprezentanților și Senatului au cerut o anchetă asupra lui Guilfoyle, dar Rubio nu a spus dacă este pregătit să deschidă una.

Wall Street Journal a relatat că Guilfoyle le-a spus invitaților la o recepție că SUA ar putea submina guvernul grec dacă ar dori să facă acest lucru. Mai mult, a promovat interesele comerciale ale unei anumite companii grecești de construcții și energie și a permis lobbyistului acesteia să participe la întâlniri diplomatice private.

Guilfoyle, fostă prezentatoare a Fox News Channel și procuror din California, care a fost cândva logodită cu fiul lui Trump, Donald Jr., a negat orice faptă ilegală. Anterior, Marco Rubio i-a luat apărarea și și-a arătat sprijinul față de diplomată.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
„Câte alegeri vom mai anula?” Crin Antonescu demontează coridorul sanitar: „AUR nu e mai extremist decât USR”
Gandul
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cum au lăsat doi chiriași un apartament din Cluj? Proprietara a rămas uimită când a deschis ușa locuinței, după 3 ani: Am crezut că avem cadavre
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor