Marco Rubio refuză să comenteze asupra noilor acuzații legate de Kimberly Guilfoyle, după ce anterior i-a luat apărarea

Marco Rubio a spus că este la curent cu raportul The Wall Street Journal, publicat miercuri seară, dar nu are nicio idee dacă este adevărat și nu va aborda problema.

„Voi umblați prin preajmă crezând că, pentru că o sursă v-a spus ceva și voi l-ați relatat, este Evanghelia. Nu este Evanghelia. Nu este Evanghelia pentru mine. Nu așa facem lucrurile”, le-a spus el reporterilor prezenți la baza avionului său, înainte de a pleca din Grecia.

Kimberly Guilfoyle, a fost și ea prezentă la plecarea secretarului de stat al SUA, notează AP.

Într-o conferință de presă comună cu ministrul grec de externe, Rubio a declarat că nu va aborda acuzațiile în timpul vizitei sale într-o țară străin. Totuși, a adăugat că „este suficient să spunem că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadorul nostru a fost un ambasador puternic aici”.

Cei doi democrați de top din comisiile de Afaceri Externe ale Camerei Reprezentanților și Senatului au cerut o anchetă asupra lui Guilfoyle, dar Rubio nu a spus dacă este pregătit să deschidă una.

Wall Street Journal a relatat că Guilfoyle le-a spus invitaților la o recepție că SUA ar putea submina guvernul grec dacă ar dori să facă acest lucru. Mai mult, a promovat interesele comerciale ale unei anumite companii grecești de construcții și energie și a permis lobbyistului acesteia să participe la întâlniri diplomatice private.

Guilfoyle, fostă prezentatoare a Fox News Channel și procuror din California, care a fost cândva logodită cu fiul lui Trump, Donald Jr., a negat orice faptă ilegală. Anterior, Marco Rubio i-a luat apărarea și și-a arătat sprijinul față de diplomată.