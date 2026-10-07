Marco Rubio îi ia apărarea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, după ce senatori americani au ridicat semne de întrebare asupra conduitei sale

Rubio a evitat să critice conduita ambasadoarei în timpul unei vizite oficiale efectuate miercuri la Atena, unde a anunțat și consolidarea cooperării dintre Statele Unite și Grecia în domeniul securității și combaterii terorismului, relatează Reuters.

Marco Rubio îi ia apărarea ambasadoarei Kimberly Guilfoyle

Secretarul de stat american a fost întrebat dacă presupusul comportament al ambasadoarei Kimberly Guilfoyle respectă normele etice ale Departamentului de Stat.

Rubio și-a exprimat susținerea față de aceasta, fără să intre în detaliile acuzațiilor.

„Este suficient să spun că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadoarea noastră a fost un ambasador puternic aici”, a declarat Marco Rubio, citat de Reuters.

Declarația vine după ce senatori americani au ridicat semne de întrebare asupra unor acuzații potrivit cărora Guilfoyle ar fi amenințat că Statele Unite și-ar putea utiliza influența pentru a submina guvernul Greciei.

SUA și Grecia lansează un nou program comun de securitate

Vizita lui Marco Rubio la Atena a avut însă în prim-plan consolidarea cooperării dintre cele două state.

Secretarul de stat american a anunțat, alături de ministrul grec de Externe, George Gerapetritis, un nou acord pentru intensificarea schimbului de informații în domeniul combaterii terorismului între instituțiile de aplicare a legii din cele două țări.

Rubio a descris Grecia drept un aliat NATO „puternic și model” și a afirmat că țara este expusă în mod deosebit riscurilor asociate migrației în masă și traficului de persoane.

Noul memorandum de înțelegere urmărește consolidarea schimbului de informații antiteroriste între autoritățile americane și cele elene.

Grecia are o importanță strategică pentru Statele Unite în estul Mediteranei, inclusiv prin facilitățile militare puse la dispoziția aliaților. Atena conduce, de asemenea, o misiune maritimă a Uniunii Europene destinată protejării transportului comercial în Marea Roșie.

Grecia se declară pregătită să ofere sprijin maritim în Strâmtoarea Ormuz

Ministrul grec de Externe, George Gerapetritis, a declarat la rândul său că Grecia este pregătită să coopereze cu Statele Unite și să ofere asistență maritimă în Strâmtoarea Ormuz, dacă va exista un proces de pace viabil în regiune.

Poziția Atenei este relevantă în condițiile rolului major pe care transportul maritim îl are în economia Greciei și ale importanței strategice a Strâmtorii Hormuz pentru fluxurile comerciale și energetice internaționale.

Vizita lui Rubio scoate astfel în evidență două dimensiuni ale actualelor relații dintre Washington și Atena: aprofundarea cooperării strategice și de securitate, pe de o parte, și controversa privind conduita ambasadoarei Kimberly Guilfoyle, pe de altă parte.

În pofida îngrijorărilor exprimate de senatori americani, șeful diplomației SUA a transmis public că ambasada americană de la Atena beneficiază de susținerea sa și a apreciat activitatea ambasadoarei.