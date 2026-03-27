Marco Rubio: Operațiunea SUA în Iran se va încheia în săptămâni, fără trupe terestre necesare

Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit după reuniunea miniștrilor de externe ai G7 din Franța, oferind detalii despre operațiunile militare ale SUA în Iran, scrie Sky News.

SUA anticipează că misiunea din Iran „se va încheia în câteva săptămâni, nu luni”, a declarat Marco Rubio, reporterilor.

„Avem obiective și suntem foarte încrezători că suntem pe punctul de a le atinge”, a afirmat el.

Marco Rubio a menționat că Iranul ar putea introduce o taxă în Strâmtoarea Ormuz, dar a declarat că „orice taxă permanentă pe această cale navigabilă ar fi inacceptabilă”.

Referitor la legăturile dintre Moscova și Teheran, secretarul de stat a precizat că „nu există nimic din ceea ce face Rusia pentru Iran care să împiedice sau să afecteze operațiunile militare ale SUA în țară”.

Întrebat despre o posibilă invazie terestră, Marco Rubio a venit cu o serie de explicații.

„Ne putem atinge toate obiectivele fără trupe terestre. Dar vom fi întotdeauna pregătiți să oferim președintelui opțiuni maxime și oportunități maxime de a se adapta la situații neprevăzute, în cazul în care acestea ar apărea.”, a declarat Rubio.