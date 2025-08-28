Marea Britanie: Ordonanța guvernului privind hotelul pentru solicitanții de azil riscă să provoace proteste haotice

Săptămâna trecută, Curtea Superioară din Londra a acordat o ordonanță temporară pentru a opri cazarea solicitanților de azil în Bell Hotel din Epping, la aproximativ 32 km nord-est de Londra, în comitatul Essex.

Clădirea devenise un punct central al demonstrațiilor, uneori violente, organizate atât de grupuri pro, cât și anti-imigrație, după ce un solicitant de azil etiopean a fost acuzat de infracțiuni de agresiune sexuală. Parlamentari din opoziție au cerut proteste suplimentare și acțiuni legale pentru închiderea tuturor hotelurilor de acest tip.

Conform unui monitor regulat al preocupărilor alegătorilor, imigrația este acum cea mai mare problemă, pe fondul nemulțumirii publice legate de numărul record de solicitanți de azil care ajung cu ambarcațiuni mici pe Canalul Mânecii, inclusiv peste 28.000 în acest an.

Joi, proprietarii hotelului și guvernul britanic au solicitat permisiunea de a face apel împotriva ordonanței

Aceasta fusese acordată autorității locale din motive de planificare urbanistică.

Avocații guvernului au susținut că judecătorul Curții Superioare nu a luat în considerare impactul semnificativ la nivel național al hotărârii și au sugerat că Consiliul din Epping, condus de conservatori din opoziție, urmărea să exploateze tensiunile naționale legate de imigrație în scopuri politice.

„Îngrijorările legate de planificare în Epping par să vizeze în mod disproporționat cazarea solicitanților de azil, ceea ce sugerează că motivația nu este exclusiv, sau chiar în principal, integritatea regimului său de planificare”, au precizat avocații într-o depunere scrisă la Curtea de Apel.

„Acordarea unei ordonanțe interimare în acest caz riscă să acționeze ca un impuls pentru proteste suplimentare, unele dintre ele putând fi tulburătoare, în jurul altor locații de cazare pentru solicitanți de azil”.

Ei au mai argumentat că închiderea hotelurilor ar pune presiune pe sistemul care trebuie să cazeze mii de solicitanți de azil care așteaptă soluționarea cazurilor lor. În prezent, Marea Britanie găzduiește aproximativ 30.000 de migranți în peste 200 de hoteluri din întreaga țară.