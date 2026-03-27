Marina mexicană a început căutarea a două nave dispărute care duceau ajutoare umanitare în Cuba

Două veliere dispărute, care transportau nouă persoane, au plecat vinerea trecută de la Isla Mujeres, din statul Quintana Roo, sud-estul Mexicului. Se aștepta ca acestea să ajungă la Havana între marți și miercuri, în această săptămână.
Marina mexicană a început căutarea a două nave dispărute care duceau ajutoare umanitare în Cuba
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
27 mart. 2026, 03:39, Știri externe

Marina mexicană a anunțat joi că efectuează căutări pentru două ambarcațiuni cu pânze dispărute, cu nouă persoane de diferite naționalități la bord, care aduceau ajutoare umanitare în Cuba, potrivit Le Figaro.

Ambarcațiunile au plecat din Isla Mujeres (Insula Femeilor) din statul Quintana Roo, sud-estul Mexicului, vinerea trecută și urmau să ajungă la Havana între marți și miercuri ale acestei săptămâni, conform informațiilor culese de marină.

Până în prezent, nu a fost posibil „să se stabilească comunicarea sau să se confirme sosirea lor”, a declarat marina mexicană într-un comunicat de presă.

