Marina mexicană a început căutarea a două nave dispărute care duceau ajutoare umanitare în Cuba

Marina mexicană a anunțat joi că efectuează căutări pentru două ambarcațiuni cu pânze dispărute, cu nouă persoane de diferite naționalități la bord, care aduceau ajutoare umanitare în Cuba, potrivit Le Figaro.

Ambarcațiunile au plecat din Isla Mujeres (Insula Femeilor) din statul Quintana Roo, sud-estul Mexicului, vinerea trecută și urmau să ajungă la Havana între marți și miercuri ale acestei săptămâni, conform informațiilor culese de marină.

Până în prezent, nu a fost posibil „să se stabilească comunicarea sau să se confirme sosirea lor”, a declarat marina mexicană într-un comunicat de presă.