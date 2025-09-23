Mark Rutte: Prea devreme să spunem dacă incidentul cu drone din Danemarca a fost provocat de ruşi

Este „prea devreme să spunem” dacă incursiunea cu drone de luni seara în spaţiul aerian al Danemarcei este legată de recentele incursiuni ruseşti, a declarat Mark Rutte în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Sky News.

Danezii evaluează în acest moment ce s-a întâmplat, a adăugat şeful NATO. El a spus că a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen chiar înainte de conferinţa de presă.

Cel mai mare aeroport din Danemarca a fost forţat să se închidă luni seara, după ce poliţia a anunţat că două sau trei drone mari au zburat în zonă. Frederiksen a declarat că nu poate exclude o posibilă implicare a Rusiei.

Mark Rutte a susţinut marţi o conferinţă de presă după ce ambasadorii NATO s-au întâlnit pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian estonian de către Rusia. Rutte a transmis un avertisment anunţând că aliaţii sunt pregătiţi pentru orice scenariu.