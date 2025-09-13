Marșuri de amploare pe străzile Londrei / Mii de manifestanți au ieșit în stradă, scandând împotriva imigrației ilegale / Are loc și o contramanifestație

Două proteste paralele sunt în desfășurare în Londra, Capitala Regatului Unit, unul – sub denumirea „Unite the Kingdom” (Unește Regatul”), altul – sub denumirea „March Against Fascism” (Marș Împotriva Fascismului).

Marșul „Unite The Kingdom” este construit pe discursul anti-imigrație al activistului Tommy Robinson (pe numele real Stephen Yaxley-Lennon).

Contramanifestația ”March Against Fascism” este organizată de grupul „Stand Up To Racism”.

Peste 1.000 de polițiști sunt desfășurați la evenimente

Pe pancartele manifestanților SUTR stă scris „zdrobiți extrema dreaptă” și „refugiații sunt bineveniți”.

Alte materiale expuse includ un steag britanic (Union Jack) cu mesajul „Marea Britanie Diversă”, decorat cu culorile LGBTQ.

1.600 de polițiști sunt desfășurați pe traseele celor două marșuri.

Mii de manifestanți sunt înveșmântați în steaguri Union Jack și ale Angliei (Crucea Sf. Gheorghe roșu pe fond alb).

Unii dintre manifestanți sunt îmbrăcați în haine ce amintesc de cavalerii medievali, iar alții au pictat pe figură steagul Angliei.

Se așteaptă să se aducă un omagiu activistului conservator Charlie Kirk, împușcat mortal miercuri.

Recunoașterea facială live nu va fi folosită

Printre vorbitorii anunțați se numără Eric Zemmour din Franța, Petr Bystron (Alternativa pentru Germania) și psihologul canadian Jordan Peterson.

Poliția Metropolitană a anunțat că vor fi instalate bariere pentru a crea spațiu între cele două grupuri.

Forțele de ordine au confirmat, de asemenea, că recunoașterea facială live nu va fi folosită pentru protestul de astăzi – aceasta fiind utilizată recent la Carnavalul din Notting Hill.

Peste 1.000 de polițiști vor asigura ordinea la marșuri, în timp ce alți 600 vor gestiona alte evenimente de amploare, inclusiv meciurile din Premier League.

Poliția a avertizat, de asemenea, publicul cu privire la perturbări în trafic din cauza mulțimilor și a spus că autobuzele vor avea probabil întârzieri.

Mii de oameni, aparent în drum spre manifestații, au fost observați înghesuindu-se în metrourile londoneze.

„Este un moment în care vii și stai cu mândrie pentru țara ta”

Fotografii făcute sâmbătă dimineață au arătat mulțimi adunându-se în așteptarea protestelor de astăzi, mulți fiind înfășurați în steaguri Union Jack, steaguri ale Angliei și ale Statelor Unite.

Yaxley-Lennon, în vârstă de 42 de ani, a descris evenimentul drept „cel mai mare festival al libertății de exprimare din Marea Britanie” și a spus că sunt așteptați mii de participanți, lăudându-se: „Băieții din fotbal vin de peste tot.”

El le-a cerut celor prezenți la miting să nu poarte măști, să nu consume alcool și să nu fie violenți.

Într-un videoclip postat pe X, el a spus: „Nu este un moment pentru revolte. Nu este un moment pentru violență. Este un moment în care vii și stai cu mândrie pentru țara ta.”

El a adăugat: „Acesta este un mesaj imperativ și important: trebuie să ne controlăm.”