Marea Britanie se alătură operaţiunii Eastern Sentry” pentru consolidarea apărării Flancului Estic

„Marea Britanie este pe deplin angajată să îşi joace rolul în cadrul misiunii Eastern Sentry a NATO în urma încălcărilor imprudente şi periculoase ale spaţiului aerian de către Rusia”, a transmis Ministerul Apărării din Marea Britanie într-un comunicat de presă, potrivit SkyNews.

Detaliile contribuţiei Marii Britanii vor fi anunţate în curând.

Yvette Cooper a vizitat Ucraina vineri, prima sa vizită în ţară de când a devenit ministru de externe, în urma reorganizării cabinetului Keir Starmer. Ea a descris călătoria, care a inclus o întâlnire cu preşedintele ţării, Volodimir Zelenski, ca pe o demonstraţie de solidaritate cu Ucraina.

„Regatul Unit nu va sta degeaba în timp ce Putin îşi continuă invazia barbară a Ucrainei”, a declarat Cooper, menţionând ceea ce a numit a fi „lipsa totală de respect faţă de suveranitate” a preşedintelui rus prin trimiterea de drone în spaţiul aerian NATO.

Şi Prinţul Harry a efectuat o vizită surpriză la Kiev vineri, unde s-a întâlnit cu militari răniţi.

NATO lansează operaţiunea Santinela Estică pentru a-şi consolida poziţia pe flancul estic, a anunţat vineri secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Armata poloneză a anunţat miercuri dimineaţă că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat şi spaţiul aerian al organizaţiei militare.