Medvedev spune că Rusia ar trebui să renunțe la „atitudinea tolerantă” față de demersul Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană

„UE nu mai este doar o uniune economică. Ea se poate transforma, și destul de rapid, într-o alianță militară în toată regula, deschis ostilă Rusiei și, în anumite privințe, chiar mai rea decât NATO”, a spus Medvedev.

„Este timpul să renunțăm la atitudinea tolerantă față de vecinii noștri care se alătură a ceea ce este acum o Uniune Europeană militaro-economică.”

Medvedev a mai spus că nu crede că Statele Unite vor părăsi alianța militară NATO, dar că Washingtonul ar putea face gesturi simbolice, precum reducerea numărului de trupe americane dislocate în alte state membre NATO.

Totodată, Medvedev a afirmat că diviziunile evidente din interiorul NATO ar putea împinge Uniunea Europeană să devină mai mult decât o simplă uniune economică.