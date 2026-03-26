Prima pagină » Știri externe » Melania Trump aduce un robot umanoid la un summit global. Cum ar putea arăta „clasa viitorului” cu AI

Melania Trump aduce un robot umanoid la un summit global. Cum ar putea arăta „clasa viitorului” cu AI

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a surprins participanții la un summit internațional dedicat educației și tehnologiei, după ce a deschis evenimentul alături de un robot umanoid. Inițiativa vine în contextul unei viziuni mai ample privind integrarea inteligenței artificiale în educație, inclusiv ideea unor profesori digitali disponibili permanent pentru elevi, transmite Euronews.
Melania Trump aduce un robot umanoid la un summit global. Cum ar putea arăta „clasa viitorului” cu AI
Sursa foto: Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
26 mart. 2026, 14:15, Știri externe

Evenimentul „Fostering the Future Together Global Coalition Summit”, organizat la Casa Albă, a debutat într-un mod neobișnuit: un robot umanoid, numit Figure 3, a fost cel care a adresat primul mesaj participanților. Robotul a transmis că este „onorat” să participe și că se simte „recunoscătoar” pentru rolul său într-un moment considerat istoric pentru educația globală. După intervenție, el a părăsit sala fără a mai reveni, mai scrie Euronews.

Lideri politici și giganți tech, prezenți la reuniune

Summitul a reunit reprezentanți din peste 40 de țări, inclusiv figuri politice importante precum Olena Zelenska, Brigitte Macron și Sara Netanyahu. De asemenea, la eveniment au participat și companii tehnologice majore precum Microsoft, Google și OpenAI, semn al interesului crescut pentru digitalizarea educației la nivel global.

În discursul său, Melania Trump a propus un model educațional bazat pe inteligență artificială, în care elevii ar putea avea acces la un profesor digital permanent. Conceptul include un „profesor AI” numit simbolic „Plato”. El este capabil să predea discipline precum literatură, știință sau filosofie, direct din mediul online, la orice oră. Potrivit Primei Doamne, această abordare ar putea extinde accesul la educație și ar reduce diferențele dintre sistemele educaționale la nivel global.

Melania Trump: tehnologia, între oportunitate și risc

Deși a subliniat beneficiile tehnologiei, Melania Trump a atras atenția asupra riscurilor asociate utilizării acesteia, în special în cazul copiilor. Ea a insistat că dezvoltarea digitală trebuie însoțită de măsuri clare privind siguranța online și educația digitală. Protejarea noii generații trebuie să rămână o prioritate, a mai subliniat ea. În final, Melania Trump a făcut apel la guverne și companii să colaboreze pentru a transforma sistemele educaționale.

Prima Doamnă a încurajat statele participante să dezvolte politici comune, să investească în tehnologii educaționale și să creeze noi industrii bazate pe inteligență artificială. Mesajul central al summitului a fost clar: viitorul educației va depinde de modul în care tehnologia este integrată responsabil și echitabil în societate.

