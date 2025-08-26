Melania Trump lansează un concurs național de inteligență artificială pentru elevii americani

Melania Trump a anunțat marți lansarea Presidential AI Challenge, o competiție la nivel național destinată elevilor din grădiniță până la clasa a XII-a, prin care aceștia sunt provocați să folosească instrumente de inteligență artificială pentru a găsi soluții la diverse probleme din comunitățile lor.

„Așa cum America a condus odată lumea către cucerirea cerului, suntem pregătiți să conducem din nou, de data aceasta, în era inteligenței artificiale”, a declarat prima doamnă într-un mesaj video.

Ea a amintit că a folosit deja tehnologia pentru a-și publica audiobook-ul din 2024, creat integral cu voce generată de AI, și că a militat pentru siguranța online prin promovarea Take It Down Act, lege semnată în mai de președintele Trump, menită să combată exploatarea sexuală online și utilizarea deepfake-urilor.

Michael Kratsios, directorul Oficiului pentru știință și tehnologie de la Casa Albă, a explicat că scopul competiției este de a-i familiariza pe tineri cu tehnologiile de inteligență artificială și de a-i încuraja să colaboreze.

„Vrem ca tinerii Americii să fie implicați și să învețe să folosească aceste instrumente pe care le vor întâlni în viața de adulți”, a spus acesta într-un interviu la Fox News.

Înscrierile se fac online, fiecare echipă urmând să fie coordonată de un mentor sau profesor.

Proiectele trebuie depuse până la sfârșitul lunii decembrie, iar în primăvară vor fi organizate competiții regionale.

Câștigătorii vor fi invitați la un eveniment final la Casa Albă.