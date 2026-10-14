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Meloni critică acordul dintre SUA și Rusia privind furnizarea de motorină: „O alegere foarte riscantă”

Acordul dintre Statele Unite și Rusia privind furnizarea de motorină reprezintă o „alegere foarte riscantă”, care contravine eforturilor de a-l determina pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, a declarat miercuri premierul italian Giorgia Meloni.
Meloni critică acordul dintre SUA și Rusia privind furnizarea de motorină: „O alegere foarte riscantă”
Iulian Moşneagu
14 oct. 2026, 11:30, Știri externe
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Statele Unite și Rusia au anunțat săptămâna trecută că au ajuns la un acord prin care Moscova va furniza, într-o primă etapă, peste 300.000 de tone de motorină piețelor americane și internaționale, relatează Reuters.

„Rezultatul acestei decizii este incert, în timp ce riscurile sunt clare”, a declarat Meloni în Parlamentul italian, înaintea summitului Uniunii Europene din această săptămână.

„Oferă legitimitate Moscovei în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbește implicit eficiența sancțiunilor”, a adăugat premierul Italiei.

Președintele american Donald Trump a declarat că acordul va contribui la scăderea prețurilor la energie în Statele Unite. Prețurile ridicate reprezintă o problemă importantă pentru Partidul Republican înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului, în urma cărora se va decide cine va controla Congresul.

Meloni a mai declarat că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui să desemneze un reprezentant „cu autoritate” care să participe la negocierile privind războiul din Ucraina în numele Europei.

Premierul Italiei nu a exclus posibilitatea ca acest rol să fie încredințat grupului E3, format din Franța, Germania și Marea Britanie.

„Dacă Franța, Germania și Marea Britanie consideră că pot obține rezultate mai bune acționând pe cont propriu decât am putea obține cu toții împreună, iar până acum aceasta a fost alegerea lor, atunci măcar să o facă în numele tuturor și în baza unui mandat oficial”, a declarat Meloni.

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