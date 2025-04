Mesajul lui Zelenski de Paşte: Mai devreme sau mai târziu, răul se va retrage

Mesajul video a fost filmat în faţa bisericii principale din Kiev, Catedrala Sfânta Sofia. Volodimir Zelenski a spus că „mai devreme sau mai târziu… răul se va retrage şi viaţa va triumfa”, potrivit Sky News.

„Fie ca ceasul răului să se sfârşească. Va veni ziua vieţii. Ziua păcii. Ziua Ucrainei. O zi care va dura un secol. Şi ne vom putea aduna din nou. La o singură masă. La un Paşte paşnic. Fie ca toate acestea să devină realitate”, a transmis Volodimir Zelenski.

Evil may have its hour, but God will have His day. This is one of the meanings enshrined in the story of Christ. Of His earthly suffering and death – and of His resurrection, and the truth that sooner or later, yet inevitably, evil will retreat, and life will triumph.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025