Mesajul transmis de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU / Zeci de delegați au părăsit sala

Potrivit The Guardian, vineri, premierul israelian Benjamin Netanyahu a enumerat victoriile Israelului împotriva militanților Hamas, Iranului și susținătorilor acestora într-un discurs ținut la Națiunile Unite.

Netanyahu: „Israelul trebuie să termine treaba în Gaza cât mai repede posibil”

În discursul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a amenințat că războiul va continua. De asemenea, el a susținut că „ultimele rămășițe ale Hamas se ascund în orașul Gaza”.

De asemenea, el s-a adresat militanților Hamas, spunând: „Lăsați armele. Eliberați toți ostaticii acum”, a declarat acesta.

Premierul a susținut că Israelul a „devastat” programul iranian de arme atomice și rachete balistice. El a mai spus că Israelul a „zdrobit” mișcarea Houthi, „a distrus cea mai mare parte a Hamas” și „a paralizat” Hezbollah.

Netanyahu a enumerat victoriile armatei Israelului împotriva Hamas și a altor grupuri militante susținute de Iran într-un discurs în care a detaliat acțiunile Hamas din 7 octombrie 2023, când grupul militant a atacat Israelul, ucigând 1.200 de persoane și luând ostatici, dintre care 48 rămân în Gaza, potrivit datelor israeliene.

Premierul s-a adresat ostaticilor reținuți de Hamas. „Nu v-am uitat – nici măcar pentru o secundă”, a declarat acesta în ebraică, citat de The Guardian. Oficialul a precizat că nu se va odihni până când toți ostaticii nu vor fi aduși acasă. Discursul său a fost transmis în Fâșie cu ajutorul unor difuzoare răspândite prin oraș.

Netanyahu condamnă țările occidentale care au acceptat Palestina ca stat

Premierul israelian a condamnat gestul țărilor occidentale de a recunoaște oficial Palestina ca stat. El acuză că „au cedat presiunilor activiștilor sau ale altor persoane care au acuzat Israelul de crime de război în Gaza.

Premierul acuză liderii mondiali că „împacă răul”

Netanyahu a acuzat liderii mondiali că „împacă răul” în loc să sprijine Israelul. El a susținut în discursul său că „mulți lideri care condamnă public Israelul, ne mulțumesc în spatele ușilor închise”.

În discursul său adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, Netanyahu a afirmat că Israelul aplică mai multe măsuri pentru a minimiza victimele civile decât orice altă armată din istorie.

„Ar implora o țară care comite genocid populația civilă pe care se presupune că o vizează să se pună la adăpost?”, a întrebat el.

Netanyahu a spus că Israelul a aruncat „milioane de fluturași, a trimis milioane de mesaje text (și) a efectuat nenumărate apeluri telefonice pentru a îndemna civilii să părăsească orașul Gaza”.

Totuși, în videoclipuri ale cetățenilor din Gaza, publicate pe rețele sociale, se vede cum cetățenii se grăbesc să-și părăsească locuințele, chiar înainte ca acestea să fie bombardate.

În discursul său, Netanyahu i-a mulțumit președintelui SUA, Donald Trump, pentru „acțiunea sa curajoasă și decisivă împotriva Iranului”.

Premierul Israelian a precizat, în fața Adunării Generale a ONU că „stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului trebuie eliminate”. Oficialul israelian a îndemnat delegații să „rămână lucizi, vigilenți (și) să nu permită Iranului să-și reconstruiască capacitățile nucleare”.

Zeci de delegați au părăsit sala Adunării Generale a Națiunilor Unite din New York în momentul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a început discursul.