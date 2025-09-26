Mesajul transmis de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU / Zeci de delegați au părăsit sala

Potrivit The Guardian, vineri, premierul israelian Benjamin Netanyahu a enumerat victoriile Israelului împotriva militanților Hamas, Iranului și susținătorilor acestora într-un discurs ținut la Națiunile Unite.
În discursul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a amenințat că războiul va continua. De asemenea, el a susținut că „ultimele rămășițe ale Hamas se ascund în orașul Gaza”.
De asemenea, el s-a adresat militanților Hamas, spunând: „Lăsați armele. Eliberați toți ostaticii acum”, a declarat acesta.
Premierul a susținut că Israelul a „devastat” programul iranian de arme atomice și rachete balistice. El a mai spus că Israelul a „zdrobit” mișcarea Houthi, „a distrus cea mai mare parte a Hamas” și „a paralizat” Hezbollah.
Netanyahu a enumerat victoriile armatei Israelului împotriva Hamas și a altor grupuri militante susținute de Iran într-un discurs în care a detaliat acțiunile Hamas din 7 octombrie 2023, când grupul militant a atacat Israelul, ucigând 1.200 de persoane și luând ostatici, dintre care 48 rămân în Gaza, potrivit datelor israeliene.
Premierul s-a adresat ostaticilor reținuți de Hamas. „Nu v-am uitat – nici măcar pentru o secundă”, a declarat acesta în ebraică, citat de The Guardian. Oficialul a precizat că nu se va odihni până când toți ostaticii nu vor fi aduși acasă. Discursul său a fost transmis în Fâșie cu ajutorul unor difuzoare răspândite prin oraș.
Premierul israelian a condamnat gestul țărilor occidentale de a recunoaște oficial Palestina ca stat. El acuză că „au cedat presiunilor activiștilor sau ale altor persoane care au acuzat Israelul de crime de război în Gaza.
Netanyahu a acuzat liderii mondiali că „împacă răul” în loc să sprijine Israelul. El a susținut în discursul său că „mulți lideri care condamnă public Israelul, ne mulțumesc în spatele ușilor închise”.
În discursul său adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, Netanyahu a afirmat că Israelul aplică mai multe măsuri pentru a minimiza victimele civile decât orice altă armată din istorie.
„Ar implora o țară care comite genocid populația civilă pe care se presupune că o vizează să se pună la adăpost?”, a întrebat el.
Netanyahu a spus că Israelul a aruncat „milioane de fluturași, a trimis milioane de mesaje text (și) a efectuat nenumărate apeluri telefonice pentru a îndemna civilii să părăsească orașul Gaza”.
Totuși, în videoclipuri ale cetățenilor din Gaza, publicate pe rețele sociale, se vede cum cetățenii se grăbesc să-și părăsească locuințele, chiar înainte ca acestea să fie bombardate.
În discursul său, Netanyahu i-a mulțumit președintelui SUA, Donald Trump, pentru „acțiunea sa curajoasă și decisivă împotriva Iranului”.
Premierul Israelian a precizat, în fața Adunării Generale a ONU că „stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului trebuie eliminate”. Oficialul israelian a îndemnat delegații să „rămână lucizi, vigilenți (și) să nu permită Iranului să-și reconstruiască capacitățile nucleare”.
Zeci de delegați au părăsit sala Adunării Generale a Națiunilor Unite din New York în momentul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a început discursul.