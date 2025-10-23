Meta va elimina 600 de locuri de muncă în domeniul inteligenței artificiale

Reducerile de locuri de muncă nu vor afecta TBD Lab, o operațiune înființată de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, conform articolelor din Wall Street Journal, New York Times și alte publicații.

Personalul laboratorului a crescut rapid prin recrutarea unor cercetători de top cu pachete salariale scumpe de la rivali precum OpenAI și Apple.

Mai degrabă, reducerile de locuri de muncă vor viza echipele axate pe produse și infrastructură de inteligență artificială, cu scopul de a spori eficiența fără a sacrifica munca la cele mai ambițioase proiecte ale companiei, potrivit unui raport al Wall Street Journal care preciza că mulți dintre lucrătorii afectați ar putea fi detașați în alte locuri de muncă de către companie.

New York Times a descris reducerile de locuri de muncă ca având ca scop abordarea „umflarea organizațională” în urma angajărilor agresive pentru dezvoltarea programului de inteligență artificială.

Ambele ziare au citat o notă de la directorul Biroului pentru Inteligență Artificială, Alexandr Wang, care susținea că reducerile de locuri de muncă înseamnă „mai puține conversații pentru a lua o decizie”.