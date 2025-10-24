Mexic: 48 de saci cu rămășițe umane descoperiți într-o groapă clandestină din Guadalajara

„Avem nevoie să avansăm în analiza medico-legală pentru a putea spune la câte victime corespund acești saci”, a declarat Blanca Trujillo, procuror adjunct al statului, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Le Figaro.

Groapa clandestină a fost localizată în urmă cu patru săptămâni de un colectiv de căutare a persoanelor dispărute, pe un teren viran din Zapopan, parte a aglomerației Guadalajara.

De la descoperirea gropii, autoritățile au lucrat la recuperarea rămășițelor cu sprijinul membrilor colectivului Guerreros buscadores (Războinicii căutători). Cazul se adaugă zecilor de situații similare din statul Jalisco, bastion al Cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), desemnat la începutul anului de administrația fostului președinte american Donald Trump drept „organizație teroristă străină”.

Potrivit autorităților americane, acest cartel, alături de Cartelul din Sinaloa, este unul dintre principalii responsabili ai traficului de fentanil, un opioid sintetic care a provocat zeci de mii de decese prin supradoză în Statele Unite.

Mexicul înregistrează peste 127.000 de persoane dispărute, majoritatea din 2006, anul în care guvernul federal a lansat o operațiune militară antidrog intens criticată.

În iunie, experți medico-legali au identificat rămășițele a 34 de persoane îngropate lângă o zonă rezidențială din Zapopan.

Conform datelor oficiale, statul Jalisco numără peste 15.900 de persoane dispărute.