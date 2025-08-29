Microsoft concediază patru angajați pentru proteste pro Palestina

Potrivit grupului „No Azure for Apartheid”, Anna Hattle și Riki Fameli au fost informați miercuri prin mesaje vocale că și-au pierdut locurile de muncă, în timp ce alți doi angajați, Nisreen Jaradat și Julius Shan, au fost de asemenea concediați joi.

Microsoft a anunțat că încheierile contractelor de muncă s-au realizat din cauza încălcării politicilor interne ale companiei, motivând că acțiunile de protest „au creat probleme semnificative de siguranță”.

Grupul de activiști a cerut Microsoft să rupă legăturile cu Israel și să plătească despăgubiri palestinienilor, acuzând compania că sprijină genocidul.

Conform unei investigații jurnalistice, o agenție militară israeliană de supraveghere utilizează platforma Microsoft Azure pentru a stoca înregistrări ale convorbirilor telefonice din Cisiordania și Gaza.

Proteste similare ale angajaților au avut loc și anterior. În aprilie, doi lucrători au fost concediați după ce au întrerupt un eveniment aniversar al companiei cu mesaje pro-palestiniene.