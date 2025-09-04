Militarii ucraineni primesc echipamente de război electronic direct de la producători

Ministerul Apărării din Ucraina a lansat o nouă etapă a programului său de înzestrare, permițând militarilor să primească echipamente de război electronic direct de la producători. Livrările sunt realizate prin DOT-Chain Defence, un sistem digital dezvoltat pentru a simplifica și accelera procesul de aprovizionare a unităților de pe linia frontului.

Anunțul a fost făcut joi de ministrul Apărării, Denîs Șmîhal, care a precizat că primele contracte cu producătorii interni au fost deja semnate, iar o parte din echipamente a ajuns deja la militarii ucraineni.

„Anterior, în cadrul acestui program, era posibilă doar primirea dronelor FPV și a bombardierelor. Acum a fost adăugat echipament care ajută la protejarea soldaților noștri de pe linia frontului”, a scris Șmîhal pe canalul său de Telegram, citat de agenția Interfax-Ukraine.

Echipamente de 12 milioane de euro au ajuns deja la militari

Aparate de zbor fără pilot, controlate de la distanță printr-o cameră video montată pe dronă, care transmite în timp real imaginile către operator, dronele FPV sunt folosite frecvent în misiuni de recunoaștere sau atac precis, fiind extrem de eficiente pe câmpul de luptă.

Noutatea principală a programului constă în faptul că unitățile militare pot comanda direct echipamentele necesare, în funcție de propriile nevoi, folosind Brave1 Market, o platformă digitală creată pentru a conecta armata cu producătorii de tehnologie militară inovatoare. „Acest lucru reduce timpul de la depunerea cererii până la livrarea efectivă pe front și crește eficiența utilizării fondurilor publice”, a explicat șeful apărării ucrainene.

Până joi, echipamente în valoare de aproape 12 milioane de euro fuseră deja distribuite către armată, iar valoarea totală a comenzilor în derulare a ajuns la 47,5 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării.

Tehnologii de război electronic

Noul sistem de aprovizionare se înscrie în eforturile Ucrainei de a-și moderniza rapid forțele armate în contextul războiului cu Federația Rusă, oferind flexibilitate, viteză și eficiență în livrarea echipamentelor esențiale pe linia frontului. Sunt livrate echipamente și tehnologii concepute pentru a detecta, perturba, intercepta sau bloca semnalele și comunicațiile inamice, menite să protejeze trupele ucrainene și să perturbe dispozitivele electronice ale inamicului.