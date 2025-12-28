Declarațiile lui Riabkov au fost făcute în contextul intensificării atacurilor ruse asupra teritoriului ucrainean.

„Trebuie să ne asigurăm că acest moment se apropie”

Riabkov a declarat că Rusia dorește să vadă Ucraina ca o țară prietenoasă. „Mi-ar plăcea foarte mult să văd Ucraina ca o țară prietenoasă cu Rusia. Trebuie doar să ne asigurăm că acest moment se apropie”, a spus viceministrul de externe rus.

‼️Russians will keep bombing Ukraine until it becomes “friendly” “We just need to make sure this moment comes closer,” Deputy Foreign Minister Ryabkov said. “I would very much like to see Ukraine as a country friendly to Russia. A country where the rights of Russians and… pic.twitter.com/1DPrVCvdh7 — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

Oficialul rus a precizat că drepturile rușilor și ale vorbitorilor de limbă rusă trebuie restabilite pe deplin în Ucraina. De asemenea, drepturile Bisericii Ortodoxe Ruse canonice trebuie garantate.

Condiții pentru oprirea bombardamentelor

Riabkov a enumerat condițiile pe care Rusia le consideră necesare pentru o Ucraină „prietenoasă”. Drepturile rușilor și ale vorbitorilor de limbă rusă trebuie pe deplin restabilite și garantate. Drepturile Bisericii Ortodoxe Ruse canonice trebuie restabilite.

Viceministrul a atacat politica actuală din Ucraina. „O țară în care se are grijă de oameni și nu doar o linie totalitară care nu permite absolut nicio abatere și care urmărește să elimine totul, absolut totul”, a declarat Riabkov.

Riabkov, posibil înlocuitor al lui Lavrov?

Serghei Riabkov a vorbit mult în ultima vreme pe teme de politică externă. Analișii se întreabă dacă este pregătit să-l înlocuiască pe ministrul de externe Serghei Lavrov. Declarațiile sale au căpătat o vizibilitate crescută în ultimele săptămâni.