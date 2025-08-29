Ministrul turc de externe: Rusia şi-a schimbat poziţia privind cererile teritoriale în Ucraina

Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a cinci regiuni: cele din estul Doneţk şi Lugansk, care formează Donbassul, cele din sudul Herson şi Zaporijjia, precum şi Crimeea, cucerită în 2014.

În cadrul discuţiilor de la Istanbul de la începutul acestui an, negociatorii ruşi ceruseră, ca precondiţie pentru încetarea conflictului, ca Ucraina să se retragă complet din aceste cinci regiuni. Potrivit Ankarei, Moscova şi-a temperat însă poziţia în urma recentei întâlniri din Alaska între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin.

Astfel, ruşii „au renunţat la această cerinţă şi rămân pe liniile de contact, cu excepţia unei regiuni (…). În prezent există un acord preliminar privind cedarea către Rusia a 25–30% din regiunea Doneţk şi menţinerea liniilor de contact în Zaporijjia şi Herson”, a declarat ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, într-un interviu pentru postul TGRT Haber.

Acesta nu a precizat dacă acest „acord preliminar” a fost încheiat între Moscova şi Washington sau între Moscova şi Kiev, care până acum a respins categoric orice concesie teritorială, nici data la care a fost convenit. Sub protecţia anonimatului, oficiali au semnalat deja această aparentă schimbare de poziţie a Rusiei.

În ciuda unui atac mortal asupra capitalei ucrainene joi, soldat cu cel puţin 23 de victime, Hakan Fidan a salutat progrese pe plan diplomatic.

Totuşi, ministrul turc a recunoscut că va fi „dificil” pentru Ucraina să cedeze teritorii, în special vasta regiune minieră şi industrială a Donbassului, cea mai bine apărată parte a frontului, formată din oraşe-fortăreţe şi sute de kilometri de tranşee şi câmpuri minate. „Odată ce acest teritoriu este cedat, restul teritoriului va deveni mai greu de apărat”, a subliniat Hakan Fidan.