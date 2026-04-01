Misiunea Artemis II: Racheta a fost lansată în spațiu cu succes, în ciuda problemelor apărute înainte de lansare

Misiunea Artemis II în jurul Lunii. Ce se va întâmpla în următoarele 10 zile?

Pentru prima dată după jumătate de secol, astronauții NASA realizează o misiune de zbor în jurul Lunii, în spațiu. Echipajul misiunii Artemis II a decolat spre Lună în cadrul unei lansări istorice de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida.

Echipajul misiunii Artemis II pornește acum într-o călătorie spațială de 10 zile, care îi va duce în jurul părții ascunse a Lunii, călătorind mai departe și mai repede decât orice alt om din istorie, înainte de a se întoarce pe Pământ, potrivit Live Science.

Racheta Artemis II a fost lansată cu succes

Racheta Artemis II a fost lansată cu succes în spațiu în jurul orei 1:34, după ce numărătoarea inversă a fost inițial întreruptă pentru câteva momente. Ea a fost reluată ulterior.

Racheta Artemis II a dispărut în cer, iar reprezentanții NASA tocmai au declarat că funcționează „conform specificațiilor”. Acesta este un semn clar că totul a decurs bine. Racheta depășește în prezent viteza de aproximativ 8.046 de mile pe oră, potrivit Sky News.

Comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman, a comunicat echipei NASA de la sol că pot vedea destinația. „Avem un răsărit de lună minunat, ne îndreptăm direct spre el”, a spus el.

La scurt timp după aceea, treapta superioară a rachetei, împreună cu capsula Orion, s-au separat de restul rachetei.

NASA a anunțat apoi că echipajul misiunii Artemis a intrat pe orbită la nouă minute de la începerea misiunii.

La puțin timp peste 11 minute de la începerea zborului către lună, cei patru astronauți au putut să își ridice vizierele. Echipajul a început să se deplaseze în interiorul capsulei și să verifice sistemele de la bordul rachetei.

„Mult succes, Artemis II”: NASA aprobă lansarea. Numărătoarea inversă a fost reluată

„Sondajul de aprobare/respingere” al NASA a fost aprobat, iar echipa de lansare este acum gata de acțiune.

Directorul de lansare Charlie Blackwell-Thompson a finalizat sondajul de verificare a pregătirii pentru lansare al diferitelor echipe.

Fiecare a dat un răspuns afirmativ „go” când a fost solicitat, în timp ce alții au fost mai entuziaști. „Full send”, a spus unul. „Go – pentru umanitate”, a spus altul.

Din capsula Orion, comandantul Reid Wiseman a spus: „Echipajul Artemis II este gata de lansare. Totul pregătit.”

„Reid, Victor, Christina și Jeremy, în această misiune istorică voi purtați în voi inima echipei Artemis, spiritul îndrăzneț al poporului american și al partenerilor noștri din întreaga lume, precum și speranțele și visurile unei noi generații. Mult noroc, drum bun, Artemis II. Să mergem.”

Charlie Blackwell-Thomason către echipajul Artemis

Apoi au izbucnit urale din partea mai multor angajați ai NASA, care au putut fi auzite în transmisiunea live a agenției spațiale.

Numărătoarea finală nu a început – NASA mai are încă câteva lucruri de rezolvat

Deși lansarea rachetei Artemis II era inițial programată la ora 1:24, numărătoarea finală nu a început. NASA afirmă că mai există câteva lucruri de rezolvat.

Într-o transmisie, s-a discutat despre o „anomalie a transponderului”, sistemul electronic care transmite poziția, viteza și starea rachetei și ajută comunicarea cu stațiile de la sol.

Deși aceasta este o pauză planificată la T-minus 10 minute, ea a fost prelungită.

Este important de menționat că, în acest moment, nu este vorba de o anulare. Inginerii NASA au o fereastră de lansare de două ore pentru a se asigura că totul este în regulă, așa că mai este destul timp.

Directorul de lansare, Charlie Blackwell-Thompson, spune că recomandarea este în continuare aceea de a lansa la un moment dat, dar nu știm încă ce nouă oră ar putea fi stabilită, potrivit Sky News.

Problema apărută la senzorul bateriei nu va împiedica lansarea

Blogul Artemis II al NASA precizează că problema bateriei nu va afecta lansarea, potrivit informațiilor NASA, citate de Sky News.

„Inginerii au investigat un senzor de pe bateria controlerului motorului de control al atitudinii din cadrul sistemului de întrerupere a lansării, care indica o temperatură mai ridicată decât cea preconizată. Se consideră că este vorba de o problemă legată de instrumentație și că aceasta nu va afecta lansarea de astăzi.”

O altă problemă legată de baterie

O altă problemă semnalată a fost semnalată ulterior de inginerii NASA. Este vorba despre o problemă legată de baterie, iar inginerii au un termen limită pentru a o rezolva.

Problema este legată de nivelurile de temperatură ale unei baterii din sistemul de întrerupere a lansării (Launch Abort System).

Se pare că una dintre cele două baterii înregistrează temperaturi care depășesc intervalul prevăzut.

Acest lucru ar putea cauza probleme în ultimele minute ale numărătoarei inverse, când un computer preia controlul rachetei. Echipele încearcă acum să înțeleagă dacă problema a fost legată de un senzor sau de bateria în sine.

Ulterior s-a constatat că bateria funcționează corect, însă problema ar putea fi legată de un senzor conectat la sistemul de anulare a lansării. Se lucrează în continuare la investigarea problemei.

Se consideră că problema nu reprezintă un obstacol în acest moment, dar va deveni unul odată ce vom intra în faza de numărătoare inversă finală (ultimele 10 minute înainte de decolare).

Dacă problema persistă și în ultimele șase minute ale numărătorii inverse (T-6 minute), lansarea ar putea fi anulată.

Problema la sistemul de întrerupere a zborului, remediată la puțin timp

Cu puțin timp înainte de decolare, care care este programată să aibă loc, joi, începând cu ora 1:24, NASA afirmă că în timpul verificărilor de ultim moment a apărut „o mică problemă” la sistemul de întrerupere a zborului. Din fericire, astronauții au reușit să remedieze problema la scurt timp după apariția acesteia.

Problema a survenit la sistemul de abandon al rachetei, care este crucial pentru astronauți. Se află în vârful rachetei și o poate distruge în cazul în care aceasta deviază de la traiectorie și reprezintă o amenințare la adresa siguranței, notează Sky News.

„Este o componentă de siguranță foarte importantă, în ceea ce privește modul în care baza asigură siguranța publicului de aici”, a declarat un comentator al NASA în transmisiunea live a agenției.

Descoperirea a fost făcută în timpul unor de revizii realizate înainte de lansare. Inginerii au reutilizat echipamente existente în Clădirea de Asamblare a Vehiculelor NASA.

Problema a fost remediată la scurt timp după apariția acesteia.

NASA anunțat: „S-a efectuat un test de verificare pentru a ne asigura că echipamentul este pregătit pentru lansarea de astăzi.”

Racheta Artemis II este programată să decoleze la ora 01:24, ora României. Misiunea este una deosebită. Cei patru astronauți s-au îmbarcat deja la bordul rachetei și și-au pus centurile: Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman și Victor Glover. Dacă totul va merge bine, Artemis II va face un în jurul lunii, iar misiunea va dura 10 zile.