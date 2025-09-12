Moldova, pregătită să-l întâmpine pe Plahotniuc. Ministru: Au fost rezervate biletele

Daniella Misail-Nichitin a spus, în cadrul ediției din 11 septembrie a emisiunii Rezoomat de la Rlive, că au fost rezervate biletele pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pentru 25 septembrie. Totuși, ministra a precizat că această dată este una „estimativă”, scrie newsmaker.md.

Data extrădării, încă estimativă

În timpul emisiunii, ministra a fost întrebată dacă rămâne în vigoare data de 25 septembrie pentru extrădarea lui Plahotniuc.

„Planul de extrădare este definitivat deja. (…) Data de 25 este una estimativă pentru că au fost analizate și opțiunile de zbor, sunt anumite criterii și cerințe față de unde în aeronavă este amplasată persoana care este escortată, dar și ofițerii care îl însoțesc, și în dependență de disponibilitatea locurilor în aeronavă au fost rezervate biletele pentru această dată”, a răspuns ministra.

Solicitată să comenteze opiniile din spațiul public potrivit cărora poliția ar fi tergiversat intenționat procesul de extrădare pentru a plasa evenimentul cât mai aproape de ziua alegerilor parlamentare, astfel încât partidele să îl transforme în subiect de campanie, ministra a spus: „Instanța din Grecia s-a expus în luna iulie. Efectiv, la început de septembrie a parvenit solicitarea oficială de extrădare pe linia Interpolului. Din punct de vedere al procedurilor s-au respectat absolut toți termenii. Nu este un subiect politic. Poliția își face meseria așa cum prevăd normele internaionale în aceste situații”.

Plahotniuc, reținut în Grecia și așteptat în Moldova

Vladimir Plahotniuc a fost reținut în Grecia pe 22 iulie, la șase ani după ce a fugit din Moldova. Odată cu el, pe aeroportul din Atena a fost reținut și fostul deputat democrat Constantin Țuțu, considerat de mulți ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Oamenii legii au găsit în timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care aceștia o închiriau în Elveția zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferită valută.

Între timp, Țuțu a fost eliberat. Plahotniuc se află în arest preventiv în Grecia. Atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă au solicitat extrădarea acestuia în propriile jurisdicții.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că dacă Ministerul grec al Justiției va da verdictul de extrădare, Plahotniuc va fi adus în Moldova cu un zbor obișnuit și la „cel mai favorabil” preț al biletelor. Ulterior, el va fi prezentat procurorilor și plasat în arest pentru 30 de zile la Penitenciarul nr. 13.

Pe 28 august, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat că „judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea dumnealui (nota red. lui Plahotniuc) și, de acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”.

Pe 10 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a menționat că instituția pe care o conduce a fost informată de autoritățile elene despre acceptarea cererii de extrădare. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. De asemenea, ea a precizat că, la acel moment, erau rezervate biletele de avion pentru echipa care urmează să plece în Grecia și să asigure procedura de extrădare.